Jangan Sampai Saldo Raib, Ini 7 Tips Keamanan Siber untuk Pengguna E-Wallet

JawaPos.com - Kasus penipuan digital masih menjadi ancaman bagi pengguna dompet digital di Indonesia. Modusnya beragam, mulai dari pencurian kode OTP, tautan palsu, akun layanan pelanggan palsu, hingga malware yang diam-diam mencuri data dari perangkat korban.

Karena itu, pengguna perlu memahami langkah-langkah dasar keamanan siber agar akun dan saldo tetap aman. Meningkatnya transaksi digital juga membuat pelaku kejahatan siber terus mencari celah baru untuk mendapatkan akses ke akun korban.

Tidak hanya mengandalkan teknologi, banyak penipu kini memanfaatkan rekayasa sosial (social engineering) untuk mengelabui pengguna agar menyerahkan data penting secara sukarela. Berikut tujuh langkah keamanan siber yang bisa diterapkan pengguna dompet digital untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan online.

1. Jangan Pernah Membagikan PIN dan OTP PIN dan One-Time Password (OTP) merupakan kunci utama untuk mengakses akun dan menyetujui transaksi. Pengguna harus memahami bahwa PIN dan OTP bersifat rahasia.

Jangan pernah memberikan kode tersebut kepada siapa pun. Termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan, bank, atau penyedia dompet digital.

Perusahaan resmi tidak akan meminta PIN maupun OTP melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi chat.

2. Waspadai Modus Layanan Pelanggan Palsu Salah satu modus yang paling sering digunakan pelaku adalah menyamar sebagai customer service.

Biasanya korban dihubungi melalui telepon, WhatsApp, media sosial, atau diminta menghubungi nomor tertentu yang ditemukan di internet. Pelaku kemudian meminta data pribadi, OTP, atau mengarahkan korban untuk mengklik tautan tertentu.