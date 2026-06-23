Bukan Sekadar Chatbot, Teknologi Agentic AI Kini Mampu Ambil Keputusan dan Jalankan Tugas

JawaPos.com - Agentic AI mulai menjadi salah satu tren teknologi yang paling banyak dibicarakan di kalangan perusahaan global sepanjang 2025. Berbeda dengan kecerdasan buatan generatif yang hanya menghasilkan konten, menjawab pertanyaan atau sekadar chatbot.

Agentic AI dirancang untuk membantu mengambil keputusan, menjalankan tugas, hingga mengoordinasikan berbagai proses kerja secara lebih mandiri dalam satu alur bisnis.

Tren ini muncul seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap sistem otomatisasi yang tidak lagi sekadar menangani pekerjaan berulang, tetapi juga mampu memahami konteks, menghubungkan berbagai sumber data, dan membantu menyelesaikan proses bisnis yang kompleks dari awal hingga akhir.

Laporan Agentic AI 2025 menunjukkan bahwa 90 persen eksekutif teknologi informasi (IT) menilai organisasi mereka memiliki proses bisnis yang dapat ditingkatkan melalui agentic AI. Sementara itu, 77 persen responden menyatakan siap berinvestasi pada teknologi tersebut tahun ini.

Data tersebut mencerminkan semakin besarnya perhatian perusahaan terhadap pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan.

Secara sederhana, agentic AI merupakan pendekatan yang menggabungkan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan orkestrasi proses bisnis.

Teknologi ini memungkinkan AI agents bekerja bersama manusia, robot perangkat lunak, serta berbagai sistem bisnis dalam satu workflow yang terintegrasi.

Meski demikian, pengawasan manusia tetap menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan yang diambil berjalan sesuai tujuan organisasi.

Perkembangan ini juga mendorong sejumlah perusahaan teknologi dan mitra implementasi memperkuat kapabilitas mereka di bidang otomatisasi cerdas.