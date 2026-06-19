Instagram Kini Izinkan Setiap Slide Foto Punya Caption Berbeda, Cerita Jadi Lebih Fleksibel

Ilustrasi menggunakan aplikasi Instagram. (Digital Storyteller)
JawaPos.com - Instagram kembali menghadirkan pembaruan yang telah lama dinantikan para penggunanya. Platform media sosial milik Meta tersebut kini memungkinkan pengguna menambahkan caption atau keterangan berbeda pada setiap slide dalam unggahan carousel.
Sebelumnya, seluruh foto atau video dalam satu carousel hanya dapat menggunakan satu caption yang sama. Keterbatasan ini kerap menyulitkan pengguna yang ingin menyampaikan cerita atau informasi secara lebih runtut melalui beberapa gambar sekaligus.
Seperti dilansir dari Engadget, dengan fitur terbaru ini, setiap slide dapat memiliki keterangan unik sesuai konteks gambar yang ditampilkan.
Pengguna cukup mengetuk area caption saat membuat unggahan, lalu mengaktifkan tombol pengalih yang tersedia untuk menambahkan keterangan pada masing-masing slide.
Kehadiran fitur tersebut membuka peluang baru bagi kreator konten, pelaku bisnis, hingga pengguna umum untuk membuat narasi visual yang lebih menarik dan terstruktur.
Apalagi Instagram saat ini telah mendukung unggahan carousel hingga 20 foto atau video dalam satu postingan.
Artinya, pengguna kini dapat mengombinasikan hingga 20 gambar dengan 20 caption berbeda dalam satu unggahan. Fleksibilitas ini diyakini akan mendorong lahirnya berbagai format konten baru yang lebih kreatif dan informatif.
Instagram menyebut fitur caption per slide mulai diluncurkan secara bertahap kepada pengguna di seluruh dunia. Namun, proses distribusinya kemungkinan memerlukan waktu hingga sekitar satu minggu sebelum tersedia bagi semua akun.
Pembaruan ini melengkapi sejumlah inovasi yang belakangan diperkenalkan Instagram. Untuk pengguna Android, kamera dalam aplikasi kini telah mendukung teknologi Ultra HDR dan Night Sight yang mampu meningkatkan kualitas foto, terutama dalam kondisi pencahayaan minim.
Selain itu, Instagram juga mulai memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna melalui fitur personalisasi algoritma serta kemampuan mengatur ulang urutan postingan pada tampilan grid profil.
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