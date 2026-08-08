X Luncurkan Program Imbalan untuk Konten Orisinal, Ini Syarat Dapat Cuan

Platform media sosial X. (Yahoo)
JawaPos.com - Platform media sosial X resmi menghentikan pendaftaran baru untuk program bagi hasil pendapatan kreator. Program itu akan diganti skema baru untuk memberi penghasilan pada kreator.
Program bagi hasil pendapatan kreator rencananya akan ditutup sepenuhnya setelah 7 September.
Sebagai penggantinya, platform yang dulunya bernama Twitter itu merilis Original Content Rewards Program.
Ini adalah skema baru yang ditujukan untuk memberikan penghasilan kepada kreator berdasarkan performa konten orisinal yang mereka unggah.
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Dilansir dari Engadget, X menyebut program baru tersebut dirancang untuk menghargai kreator yang menghadirkan ide, keahlian, laporan, kreativitas, maupun opini orisinal di platform.
Besaran pendapatan kreator nantinya akan dihitung berdasarkan jumlah tayangan atau impression yang memenuhi kriteria terhadap konten mereka.
Dalam kebijakannya, X mengategorikan tulisan dan laporan yang dibuat sendiri, foto atau video hasil produksi pengguna, hingga meme dan ilustrasi buatan sendiri sebagai konten orisinal.
Kreator juga tetap dapat menggunakan materi yang dibuat orang lain selama memberikan nilai tambah yang signifikan.
Misalnya melalui komentar, analisis, atau penyuntingan kreatif terhadap foto maupun video tersebut.
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Sebaliknya, sekadar menambahkan caption atau teks yang hanya menjelaskan apa yang terlihat dalam sebuah foto atau video, tidak cukup untuk membuat konten tersebut dianggap orisinal.
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