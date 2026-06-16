Perangkat Digital Kian jadi Ketergantungan, Rusak di Waktu yang Salah jadi Tantangan

Seseorang yang bermain gadget sebelum tidur (Dok. Pexels)
JawaPos.com – Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat digital, kerusakan gadget kini tidak lagi sekadar persoalan teknis.
Bagi banyak pengguna, rusaknya ponsel, tablet, atau perangkat elektronik lain secara tiba-tiba dapat memicu pengeluaran tak terduga yang mengganggu perencanaan keuangan bulanan.
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Gadget saat ini telah menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari bekerja, berkomunikasi, menikmati hiburan, hingga mengikuti berbagai agenda penting, hampir seluruhnya bergantung pada perangkat yang berfungsi dengan baik.
Namun ketika perangkat mengalami kerusakan, pengguna sering dihadapkan pada dilema antara mengeluarkan biaya perbaikan yang tidak direncanakan, membeli perangkat baru, atau menunda kebutuhan lain yang lebih mendesak.
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Fenomena tersebut membuat aspek perlindungan perangkat mulai mendapat perhatian lebih besar dari konsumen. Jika sebelumnya keputusan pembelian lebih banyak dipengaruhi spesifikasi dan harga, kini faktor perlindungan menjadi salah satu pertimbangan tambahan untuk mengurangi risiko biaya tak terduga selama masa penggunaan.
Risiko kerusakan akibat cairan, benturan, hingga gangguan fungsi perangkat menjadi beberapa kekhawatiran yang sering dihadapi pengguna. Dampaknya tidak hanya pada biaya perbaikan, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas kerja maupun produktivitas sehari-hari.
"Saat memilih gadget, pelanggan tidak hanya mempertimbangkan spesifikasi dan fitur terbaru, tetapi juga mencari ketenangan dalam penggunaan jangka panjang," ujar Head of Campaign Blibli, Indra Perdana dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Indra, di tengah penggunaan perangkat digital yang semakin intensif, perlindungan gadget diperkirakan akan menjadi faktor yang semakin diperhatikan konsumen.
"Kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang memberikan nilai lebih melalui perlindungan perangkat, kemudahan tukar tambah, serta layanan yang didukung jaminan pengiriman tepat waktu," sambungnya.
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