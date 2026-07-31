Tahun Penuh Peluang, 3 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kelancaran Rezeki Sepanjang 2026

JawaPos.com – Tahun Kuda Api 2026 disebut membawa energi perubahan yang kuat bagi banyak orang. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki perjalanan keberuntungan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi finansial.

Menurut ramalan para astrolog Tiongkok, ada beberapa shio yang diperkirakan mendapatkan aliran keberuntungan lebih baik dibandingkan lainnya.

Sepanjang tahun 2026, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan, menemukan kesempatan baru, serta menjalani kehidupan yang lebih stabil.

Meski ramalan bukan sebuah kepastian mutlak, banyak orang menjadikannya sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peruntungan positif karena mendapatkan dukungan hoki dan peluang rezeki sepanjang Tahun Kuda Api 2026.

Berikut daftar lengkapnya.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci menjadi salah satu yang diprediksi memiliki perjalanan positif di tahun 2026.

Dalam kepercayaan feng shui Tiongkok, pemilik shio ini disebut memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup karena banyak kesempatan baik yang datang.

Tahun Kuda Api diyakini membawa momentum baru bagi Shio Kelinci untuk berkembang, baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi.