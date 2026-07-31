Tahun Penuh Peluang, 3 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kelancaran Rezeki Sepanjang 2026

Shio yang diramalkan tidak akan miskin di tahun 2026 karena hoki dan rezekinya sama-sama mengalir deras sepanjang tahun. (dok: freepik)
JawaPos.com – Tahun Kuda Api 2026 disebut membawa energi perubahan yang kuat bagi banyak orang. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki perjalanan keberuntungan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi finansial.
Menurut ramalan para astrolog Tiongkok, ada beberapa shio yang diperkirakan mendapatkan aliran keberuntungan lebih baik dibandingkan lainnya.
Sepanjang tahun 2026, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan, menemukan kesempatan baru, serta menjalani kehidupan yang lebih stabil.
Meski ramalan bukan sebuah kepastian mutlak, banyak orang menjadikannya sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peruntungan positif karena mendapatkan dukungan hoki dan peluang rezeki sepanjang Tahun Kuda Api 2026.
Berikut daftar lengkapnya.
Shio Kelinci menjadi salah satu yang diprediksi memiliki perjalanan positif di tahun 2026.
Dalam kepercayaan feng shui Tiongkok, pemilik shio ini disebut memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup karena banyak kesempatan baik yang datang.
Tahun Kuda Api diyakini membawa momentum baru bagi Shio Kelinci untuk berkembang, baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi.
Keberuntungan yang hadir dapat membuka jalan menuju pencapaian yang sebelumnya sulit diraih.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!