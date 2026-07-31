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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Tahun Penuh Peluang, 3 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kelancaran Rezeki Sepanjang 2026

Shio yang diramalkan tidak akan miskin di tahun 2026 karena hoki dan rezekinya sama-sama mengalir deras sepanjang tahun. (dok: freepik) - Image

Shio yang diramalkan tidak akan miskin di tahun 2026 karena hoki dan rezekinya sama-sama mengalir deras sepanjang tahun. (dok: freepik)

JawaPos.com – Tahun Kuda Api 2026 disebut membawa energi perubahan yang kuat bagi banyak orang. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki perjalanan keberuntungan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi finansial.

Menurut ramalan para astrolog Tiongkok, ada beberapa shio yang diperkirakan mendapatkan aliran keberuntungan lebih baik dibandingkan lainnya.

Sepanjang tahun 2026, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan, menemukan kesempatan baru, serta menjalani kehidupan yang lebih stabil.

Meski ramalan bukan sebuah kepastian mutlak, banyak orang menjadikannya sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peruntungan positif karena mendapatkan dukungan hoki dan peluang rezeki sepanjang Tahun Kuda Api 2026.

Berikut daftar lengkapnya.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci menjadi salah satu yang diprediksi memiliki perjalanan positif di tahun 2026.

Dalam kepercayaan feng shui Tiongkok, pemilik shio ini disebut memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup karena banyak kesempatan baik yang datang.

Tahun Kuda Api diyakini membawa momentum baru bagi Shio Kelinci untuk berkembang, baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi.

Keberuntungan yang hadir dapat membuka jalan menuju pencapaian yang sebelumnya sulit diraih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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