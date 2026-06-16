Taiwan Debut di IIES 2026, Tampilkan Produk Kreatif hingga Teknologi AI

Paviliun Taiwan akan melakukan debutnya dalam ajang Indonesia Import & Export Branding Showcase (IIES) 2026 yang berlangsung pada 18–20 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City. (Dok. IST)
JawaPos.com — Paviliun Taiwan akan melakukan debutnya dalam ajang Indonesia Import & Export Branding Showcase (IIES) 2026 yang berlangsung pada 18–20 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City. Mengusung tema “TAIWAN SELECT”, delegasi yang dikoordinasikan Taiwan Creative Industry International Association itu membawa beragam produk dari sektor industri kreatif, gaya hidup, makanan dan minuman, hingga teknologi pintar.
Di sektor produk kreatif, Rider Enterprise CO., LTD. memperkenalkan berbagai produk berbahan kulit yang diproduksi berdasarkan pengalaman manufaktur lebih dari delapan dekade. Selain aksesori seperti sabuk, tas tangan, dan dompet, perusahaan tersebut juga menampilkan merek miliknya, Sleepyville Critters, yang dikenal melalui koleksi tas bertema karakter hasil kolaborasi dengan kreator dan pemegang lisensi populer.
Sementara itu, Original Tainan Creative Cultural Workshop menghadirkan produk budaya yang terinspirasi dari warisan masyarakat adat Taiwan. Produk-produknya mengombinasikan teknik tenun tradisional Suku Amis dengan unsur modern seperti kristal, manik-manik kaca, dan lembaran emas.
Perusahaan lain, By Young Creative CO., LTD., melalui merek BuYoung, memamerkan kain multifungsi bermotif yang seluruh proses produksinya dilakukan di Taiwan. Produk tersebut memadukan elemen budaya lokal, karya desainer, dan karakter berlisensi internasional.
Dari sektor makanan dan minuman, CAOLY Industrial CO., LTD. memperkenalkan Mingjiao Tea House yang menawarkan teh oolong pegunungan tinggi khas Taiwan. Perusahaan yang berakar dari bisnis teh sejak 1936 itu menggabungkan metode produksi tradisional dengan sistem ketertelusuran produk untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
MEGA Productions CO., LTD. turut membawa Papaseat, kursi anak portabel untuk sepeda yang dirancang ringan, aman, dan mudah dipasang guna mendukung aktivitas bersepeda keluarga.
Di bidang teknologi, Dahui International menampilkan inovasi Micro LED Transparent Display dan AI Dual-Sided Display System. Teknologi tersebut memungkinkan tampilan visual berkualitas tinggi dengan tingkat transparansi tinggi serta fitur interaktif berbasis kecerdasan buatan, termasuk penerjemahan multibahasa dan layanan informasi secara real time. Solusi ini ditujukan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, museum, pameran internasional, hingga gedung pintar.
Selain peserta utama, area Business Promotion Zone akan menampilkan berbagai produk pilihan dari Taiwan. Beberapa di antaranya adalah alat aerasi anggur elektronik pintar dari Vinxper, pena ramah lingkungan berbahan limbah tekstil daur ulang dari KARUS, dekorasi kayu Montessori Baby Bird dari Eguchitoys, robot diffuser aromaterapi berbahan kayu dari TOSMU, kalender abadi O’day dari Smilingoods, serta tas berbahan Oyster Shell Leather dari Jun616xteen yang diklaim mampu mengurangi penggunaan poliuretan hingga 32 persen.
Penyelenggara menilai Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara karena permintaan terhadap produk gaya hidup, industri kreatif, dan teknologi yang terus meningkat.
“Melalui partisipasi dalam IIES 2026, Paviliun Taiwan berharap dapat memperluas kemitraan dengan importir, distributor, dan pelaku usaha Indonesia sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas di pasar ASEAN,” demikian pernyataan penyelenggara.
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