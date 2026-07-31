Hitachi dan Toshiba Luncurkan Kereta Cepat Baru untuk Taiwan, Meluncur 2027

JawaPos.com – Hitachi Ltd. dan Toshiba Corp. memperkenalkan kereta cepat generasi terbaru N700ST yang akan digunakan oleh operator kereta cepat Taiwan. Kereta tersebut dijadwalkan mulai melayani penumpang paling cepat pada 2027.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (31/7), peluncuran dilakukan dalam upacara pengiriman di pabrik Hitachi di Prefektur Yamaguchi, Jepang barat. Acara tersebut juga menandai pengiriman pertama kereta Shinkansen buatan Jepang ke Taiwan dalam 22 tahun terakhir.

Kereta N700ST dikembangkan berdasarkan model N700S yang saat ini beroperasi di jalur Tokaido Shinkansen yang menghubungkan Stasiun Tokyo dan Shin-Osaka. Model baru itu diperkenalkan kepada awak media dan para pejabat perkeretaapian sebelum dikirim ke Taiwan.

Senior Vice President Hitachi Giuseppe Marino mengatakan pengiriman kereta pertama selalu menjadi momen yang sangat penting dalam sebuah proyek. Menurutnya, keberhasilan tersebut tercapai berkat kerja sama erat antara Taiwan High Speed Rail Corp., Central Japan Railway Co., para pemasok, dan seluruh pihak yang terlibat.

Hitachi dan Toshiba memperoleh kontrak pengadaan pada 2023 untuk memasok 12 rangkaian kereta. Setiap rangkaian terdiri atas 12 gerbong dengan nilai kontrak sekitar 124 miliar yen atau sekitar Rp13,76 triliun (kurs 1 yen sekitar Rp111).

N700ST dirancang mampu melaju hingga kecepatan 300 kilometer per jam. Hitachi juga menyebut kereta tersebut dilengkapi kemampuan bergerak menggunakan baterai menuju lokasi yang aman apabila terjadi pemadaman listrik.

Saat ini, Taiwan High Speed Rail masih mengoperasikan kereta seri 700T yang juga dikembangkan berdasarkan teknologi Shinkansen seri 700 dari Jepang. Kehadiran N700ST diharapkan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keandalan layanan kereta cepat di Taiwan.

Di sisi lain, operator Taiwan High Speed Rail pada sehari sebelumnya mengumumkan akan menyumbangkan 20 juta yen atau sekitar Rp2,22 miliar (kurs 1 yen sekitar Rp111) untuk mendukung proses pemulihan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto pada Selasa lalu.