Berbekal Pengalaman Tempur di Ukraina, Sky-Watch Perkenalkan Pesawat Udara Tanpa Awak RQ-70 Dainn

JawaPos.com - Perusahaan teknologi pertahanan asal Denmark, Sky-Watch, resmi memperkenalkan sistem pesawat udara tanpa awak (UAV) terbaru bernama RQ-70 Dainn.

Pesawat jarak jauh ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi intelijen, pengawasan, pengintaian, hingga akuisisi target dalam operasi militer modern.

Peluncuran perdana RQ-70 Dainn dilakukan dalam ajang pameran pertahanan internasional Eurosatory yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 15–19 Juni 2026.

Menurut Sky-Watch, perkembangan konflik modern menunjukkan bahwa kecepatan perubahan di medan perang seringkali melampaui kemampuan sistem pertahanan konvensional untuk beradaptasi. Banyak platform yang saat ini digunakan masih dibangun dengan pendekatan lama yang mengandalkan siklus pengembangan panjang dan proses operasional yang kurang fleksibel terhadap perubahan situasi secara cepat.

Berangkat dari pengalaman operasional selama empat tahun di Ukraina melalui platform UAV RQ-35 Heidrun, Sky-Watch mengembangkan RQ-70 Dainn sebagai generasi berikutnya yang mampu menghadirkan kemampuan tempur yang siap digunakan sejak awal sekaligus terus berkembang mengikuti kebutuhan misi.

“RQ-70 Dainn tidak dikembangkan berdasarkan asumsi, melainkan berlandaskan platform UAV RQ-35 Heidrun yang telah terbukti di medan perang dan terus disempurnakan melalui umpan balik yang berkelanjutan. Tantangan saat ini bukanlah sekadar akses terhadap teknologi, melainkan apakah teknologi tersebut dapat berfungsi ketika paling dibutuhkan dan mampu berkembang cukup cepat untuk mengikuti dinamika peperangan modern,” ujar Martin Schousboe, CEO Sky-Watch.