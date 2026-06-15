Pengguna Waze Bisa Lihat Lampu Lalu Lintas di Peta Navigasi

JawaPos.com - Waze terus mengembangkan fitur-fitur baru untuk meningkatkan pengalaman berkendara para penggunanya. Salah satu fitur yang kini mulai terlihat oleh sebagian pengguna adalah tampilan lampu lalu lintas (traffic light) langsung di peta navigasi.

Sebenarnya, kabar mengenai fitur ini sudah muncul sejak Desember tahun lalu. Saat itu, Waze dilaporkan mulai melakukan uji coba terbatas terhadap fitur yang memungkinkan pengguna melihat lokasi lampu lalu lintas di sepanjang rute perjalanan mereka. Kini, beberapa bulan setelah pengujian awal tersebut, fitur tersebut mulai hadir di lebih banyak negara dan wilayah.

Seperti dilansir dari GSM Arena, informasi terbaru mengenai perkembangan fitur ini ramai diperbincangkan dalam sejumlah forum komunitas pengguna Waze, termasuk di Reddit.

Berdasarkan berbagai laporan pengguna, fitur lampu lalu lintas tampaknya belum tersedia secara merata. Sebagian pengguna mengaku sudah dapat melihat ikon lampu lalu lintas di aplikasi mereka, sementara pengguna lain dengan versi aplikasi yang sama masih belum mendapatkannya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Waze masih menerapkan peluncuran bertahap atau staged rollout. Dengan metode ini, perusahaan dapat memantau performa fitur, mengumpulkan masukan dari pengguna, serta mengidentifikasi potensi masalah sebelum merilisnya secara luas ke seluruh pengguna di dunia.

Peluncuran yang dilakukan secara bertahap juga menjelaskan mengapa hingga saat ini Waze belum mengumumkan fitur tersebut secara resmi. Biasanya, perusahaan teknologi akan menunggu hingga proses pengujian dan distribusi fitur berjalan stabil sebelum memberikan pengumuman publik.

Meski menarik, fitur lampu lalu lintas sebenarnya bukan inovasi yang sepenuhnya baru di dunia aplikasi navigasi. Sejumlah layanan navigasi populer telah lebih dulu menghadirkan kemampuan serupa.

Google Maps, misalnya, sudah lama menampilkan lokasi lampu lalu lintas dan rambu berhenti di berbagai wilayah untuk membantu pengguna memperkirakan kondisi perjalanan dengan lebih baik.

Karena itu, pengguna Waze yang belum menemukan fitur tersebut setelah memperbarui aplikasi ke versi terbaru tidak perlu khawatir. Kemungkinan besar fitur tersebut memang belum tersedia untuk akun atau wilayah mereka.