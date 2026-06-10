Pasar Robotika RI Diproyeksi Melesat, Adopsi AI Fisik Kian Luas

JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri robotika nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan laporan "Indonesia Robotics Market Outlook 2030" dari Mordor Intelligence, perusahaan riset pasar global, nilai pasar robotika nasional diperkirakan meningkat dari USD 23,8 juta pada 2025 menjadi USD 47,75 juta pada 2030. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) selama periode tersebut mencapai 14,94 persen.

Menurut laporan tersebut, pemanfaatan robot di Indonesia juga semakin beragam. Jika sebelumnya lebih banyak digunakan di sektor manufaktur, kini robot mulai diterapkan untuk layanan pelanggan, logistik, pengiriman, hingga berbagai kebutuhan industri dan komersial. Perkembangan ini membuka peluang yang semakin besar bagi adopsi AI berwujud fisik dan robot humanoid di Indonesia.

Menjawab peluang tersebut, AGIBOT, jenama pengembang AI berwujud fisik (embodied AI) dan robotika, menggelar AGIBOT Partner Conference 2026 Indonesia (APC 2026 Indonesia) di Jakarta bersama mitra lokalnya, Denka Pratama Indonesia. Ajang ini menjadi langkah penting dalam strategi jangka panjang AGIBOT di Indonesia dan pengembangan ekosistem kolaboratif di Asia Pasifik.

APC 2026 Indonesia dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari sektor teknologi, dunia usaha, dan mitra industri di Indonesia. Di ajang ini, AGIBOT membahas implementasi praktis AI berwujud fisik dan robot humanoid di berbagai sektor industri di Tanah Air. Agenda utama APC 2026 Indonesia mencakup pemanfaatan AI berwujud fisik dan robot humanoid yang mendukung otomatisasi, inovasi layanan, serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri dan komersial.

Prospek Cerah Pasar Robotika Indonesia

Tren otomatisasi dan transformasi digital turut mendorong daya tarik pasar robotika di Indonesia.

President, Timur Tengah dan Asia Pasifik, AGIBOT, Abel Deng, mengatakan, ini menjadi momen penting bagi perkembangan industri robitika. AGIBOT menghadirkan AI berwujud fisik yang siap diterapkan di Indonesia sehingga robot tidak hanya dapat bergerak seperti manusia, namun juga bekerja layaknya manusia dan berperan sebagai sumber produktivitas baru.

"Kami juga memperkenalkan model sewa RaaS (Robot as a Service) di pasar Indonesia agar pelanggan semakin mudah mengakses teknologi ini. Model tersebut juga mempercepat adopsi AI berwujud fisik secara luas di berbagai sektor industri," kata dia.

Pendiri Denka Pratama Indonesia, Ching, mengatakan, AGIBOT merupakan perusahaan yang berhasil mengubah AI berwujud fisik menjadi solusi produktivitas yang nyata. Selain berpengalaman di Indonesia, pihaknya juga memiliki jaringan mitra yang luas dan kapabilitas operasional yang kuat di pasar lokal.