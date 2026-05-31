Meta Siapkan Liontin AI Canggih, Siap Uji Coba Tahun Depan

JawaPos.com - Meta dikabarkan tengah mengembangkan perangkat wearable berbentuk liontin yang ditenagai kecerdasan buatan (AI) dan dijadwalkan mulai diuji pada tahun depan.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Minggu (31/5), informasi tersebut terungkap melalui memo internal yang diperoleh The Information.

Perangkat ini diyakini akan memanfaatkan teknologi dari Limitless, startup AI yang diakuisisi Meta pada akhir 2025. Sebelumnya, Limitless dikenal lewat liontin AI yang dapat dikenakan di leher atau dijepit pada pakaian untuk merekam percakapan pengguna.

Saat mengumumkan akuisisi tersebut, Meta menyatakan, langkah itu bertujuan mempercepat pengembangan perangkat wearable berbasis AI.

Meski berbagai perangkat AI wearable yang pernah hadir di pasar belum berhasil menarik minat konsumen secara luas, baik karena kekhawatiran privasi, strategi pemasaran yang kurang efektif, maupun manfaat yang dianggap belum signifikan, sejumlah perusahaan teknologi, termasuk OpenAI, tetap melanjutkan pengembangan di segmen ini.

Memo yang sama juga menyebut Meta berencana memperluas lini kacamata pintar berbasis AI serta menghadirkan layanan berlangganan untuk kalangan bisnis dengan nama Wearables for Work.