Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

JawaPos.com - Link live streaming PSG vs Arsenal malam ini dalam duel final Liga Champions menjadi buruan bagi para penggemar sepak bola. Para fans tak ingin melewatkan pertandingan panas perebutan tahta juara Eropa. Berikut jadwal laga, informasi siaran langsung, dan link live streaming pertandingan PSG menghadapi Arsenal.

Digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria Sabtu (30/5), laga PSG kontra Arsenal akan menuai banyak sorotan. Kedua tim merupakan juara di masing-masing liga pada musim ini. Maka, duel ini dijamin akan berlangsung ketat.

Satu yang menarik, juru taktik kedua tim sama-sama berasal dari Spanyol. Luis Enrique yang sudah mengoleksi dua gelar Liga Champions akan beradu strategi melawan Mikel Arteta yang akan melakoni laga final Eropa pertama dalam kariernya.

Bermain di final secara back to back membuat winger PSG Khvicha Kvaratskhelia optimis timnya mampu mempertahankan gelar juara.

"Semua ini sangat penting, dan kami memahami bahwa kami adalah juara bertahan serta bisa menang lagi," kata Kvaratskhelia dikutip dari laman resmi UEFA.

Pemain asal Georgia menjadi bagian penting Le Parisien musim ini di Liga Champions dengan sukses catatkan tujuh gol dan tiga assist, terbanyak dibanding pemain lain di skuad PSG.

Sementara itu pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan bermain kembali di final setelah 20 tahun akan dimanfaatkan timnya untuk menulis sejarah baru klub.

"Saya pikir ini adalah kesempatan untuk menguasai momen ini karena ini adalah kali kedua dalam sejarah kami berada di sini dan kami memiliki kesempatan besok untuk menulis babak baru dalam sejarah klub sepak bola ini," ucap Arteta dikutip dari laman resmi klub.