Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 29 Mei 2026 | 19.33 WIB

itel VistaTab 11 Resmi Meluncur, Tablet Andal untuk Pelajar, ini Spekmya!

Ilustrasi seseorang yang sedang duduk di kafe tenang sambil memegang tablet, menunjukkan fokus membaca. (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang duduk di kafe tenang sambil memegang tablet, menunjukkan fokus membaca. (Freepik)

JawaPos.com - itel Indonesia resmi meluncurkan itel VistaTab 11. Tablet ini dianggap sebagai tablet serbaguna yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar sekaligus hiburan dalam satu perangkat.

Hal ini selaras dengan kebutuhan pelajar terhadap perangkat digital yang semakin meningkat seiring padatnya aktivitas harian, mulai dari mengikuti kelas daring, menyelesaikan tugas sekolah, membuat presentasi, hingga menikmati hiburan di waktu luang.

Tablet ini hadir dengan tampilan layar lebar yang mendukung kenyamanan saat membaca materi, mengikuti video conference, maupun menikmati konten multimedia. Performa yang dibawanya juga diklaim mampu mendukung berbagai aktivitas multitasking sehari-hari agar tetap berjalan lancar.

Untuk menunjang pengalaman belajar yang lebih interaktif, itel VistaTab 11 dibekali fitur AI Study yang dirancang membantu proses belajar menjadi lebih praktis. Selain itu, tersedia pula fitur Reflektor yang memungkinkan pengguna menerjemahkan kata atau materi pelajaran cukup dengan memindainya langsung melalui aplikasi.

“Teknologi seharusnya bisa membantu proses belajar terasa lebih mudah dan nyaman untuk dijalani setiap hari. Melalui itel VistaTab 11, kami ingin menghadirkan perangkat yang dapat mendukung kebutuhan belajar maupun hiburan pelajar dengan pengalaman penggunaan yang praktis, lengkap, dan tetap mudah dijangkau,” ujar Geza Febriandi, Head of Marketing itel Indonesia di Jakarta, Jumat (29/5).

Spesifikasi itel VistaTab 11

itel VistaTab 11 hadir membawa layar 10,1 inci yang nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas belajar digital, mulai dari membaca e-book, mengikuti kelas daring, hingga menyelesaikan tugas sekolah sehari-hari.

Untuk mendukung penggunaan lebih lama, tablet ini dibekali baterai berkapasitas 6.000mAh yang diklaim mampu menemani aktivitas pengguna sepanjang hari.

Di sektor fitur, itel menyematkan teknologi kecerdasan buatan melalui AI Educational Tools yang dirancang membantu pengguna memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Itel Rilis Tablet VistaTab 30 GT dan 30 Pro dengan Spesifikasi Menarik - Image
Gadget

Itel Rilis Tablet VistaTab 30 GT dan 30 Pro dengan Spesifikasi Menarik

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.40 WIB

Cuma 50 Unit di Indonesia, Tablet Gaming Kelas Atas ROG Flow Z13-KJP Resmi Meluncur, Dibanderol Rp 60 Jutaan - Image
Gadget

Cuma 50 Unit di Indonesia, Tablet Gaming Kelas Atas ROG Flow Z13-KJP Resmi Meluncur, Dibanderol Rp 60 Jutaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 20.18 WIB

Viral Guru Sosiologi di Jakarta Gadaikan Laptop Murid Rp 3 juta, Modusnya Pinjam untuk Tugas - Image
Jabodetabek

Viral Guru Sosiologi di Jakarta Gadaikan Laptop Murid Rp 3 juta, Modusnya Pinjam untuk Tugas

Selasa, 12 Mei 2026 | 03.28 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore