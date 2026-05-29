itel VistaTab 11 Resmi Meluncur, Tablet Andal untuk Pelajar, ini Spekmya!

JawaPos.com - itel Indonesia resmi meluncurkan itel VistaTab 11. Tablet ini dianggap sebagai tablet serbaguna yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar sekaligus hiburan dalam satu perangkat.

Hal ini selaras dengan kebutuhan pelajar terhadap perangkat digital yang semakin meningkat seiring padatnya aktivitas harian, mulai dari mengikuti kelas daring, menyelesaikan tugas sekolah, membuat presentasi, hingga menikmati hiburan di waktu luang.

Tablet ini hadir dengan tampilan layar lebar yang mendukung kenyamanan saat membaca materi, mengikuti video conference, maupun menikmati konten multimedia. Performa yang dibawanya juga diklaim mampu mendukung berbagai aktivitas multitasking sehari-hari agar tetap berjalan lancar.

Untuk menunjang pengalaman belajar yang lebih interaktif, itel VistaTab 11 dibekali fitur AI Study yang dirancang membantu proses belajar menjadi lebih praktis. Selain itu, tersedia pula fitur Reflektor yang memungkinkan pengguna menerjemahkan kata atau materi pelajaran cukup dengan memindainya langsung melalui aplikasi.

“Teknologi seharusnya bisa membantu proses belajar terasa lebih mudah dan nyaman untuk dijalani setiap hari. Melalui itel VistaTab 11, kami ingin menghadirkan perangkat yang dapat mendukung kebutuhan belajar maupun hiburan pelajar dengan pengalaman penggunaan yang praktis, lengkap, dan tetap mudah dijangkau,” ujar Geza Febriandi, Head of Marketing itel Indonesia di Jakarta, Jumat (29/5).

Spesifikasi itel VistaTab 11 itel VistaTab 11 hadir membawa layar 10,1 inci yang nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas belajar digital, mulai dari membaca e-book, mengikuti kelas daring, hingga menyelesaikan tugas sekolah sehari-hari.

Untuk mendukung penggunaan lebih lama, tablet ini dibekali baterai berkapasitas 6.000mAh yang diklaim mampu menemani aktivitas pengguna sepanjang hari.