itel VistaTab 11 Resmi Meluncur, Tablet Andal untuk Pelajar, ini Spekmya!

Ilustrasi seseorang yang sedang duduk di kafe tenang sambil memegang tablet, menunjukkan fokus membaca. (Freepik)
JawaPos.com - itel Indonesia resmi meluncurkan itel VistaTab 11. Tablet ini dianggap sebagai tablet serbaguna yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar sekaligus hiburan dalam satu perangkat.
Hal ini selaras dengan kebutuhan pelajar terhadap perangkat digital yang semakin meningkat seiring padatnya aktivitas harian, mulai dari mengikuti kelas daring, menyelesaikan tugas sekolah, membuat presentasi, hingga menikmati hiburan di waktu luang.
Tablet ini hadir dengan tampilan layar lebar yang mendukung kenyamanan saat membaca materi, mengikuti video conference, maupun menikmati konten multimedia. Performa yang dibawanya juga diklaim mampu mendukung berbagai aktivitas multitasking sehari-hari agar tetap berjalan lancar.
Untuk menunjang pengalaman belajar yang lebih interaktif, itel VistaTab 11 dibekali fitur AI Study yang dirancang membantu proses belajar menjadi lebih praktis. Selain itu, tersedia pula fitur Reflektor yang memungkinkan pengguna menerjemahkan kata atau materi pelajaran cukup dengan memindainya langsung melalui aplikasi.
“Teknologi seharusnya bisa membantu proses belajar terasa lebih mudah dan nyaman untuk dijalani setiap hari. Melalui itel VistaTab 11, kami ingin menghadirkan perangkat yang dapat mendukung kebutuhan belajar maupun hiburan pelajar dengan pengalaman penggunaan yang praktis, lengkap, dan tetap mudah dijangkau,” ujar Geza Febriandi, Head of Marketing itel Indonesia di Jakarta, Jumat (29/5).
itel VistaTab 11 hadir membawa layar 10,1 inci yang nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas belajar digital, mulai dari membaca e-book, mengikuti kelas daring, hingga menyelesaikan tugas sekolah sehari-hari.
Untuk mendukung penggunaan lebih lama, tablet ini dibekali baterai berkapasitas 6.000mAh yang diklaim mampu menemani aktivitas pengguna sepanjang hari.
Di sektor fitur, itel menyematkan teknologi kecerdasan buatan melalui AI Educational Tools yang dirancang membantu pengguna memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek