Itel Rilis Tablet VistaTab 30 GT dan 30 Pro dengan Spesifikasi Menarik

itel VistaTab 30 GT. (Dok. itel)
JawaPos.com - Produsen teknologi, itel resmi meluncurkan dua tablet VistaTab 30 GT dan itel VistaTab 30 Pro. Kedua perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hiburan sekaligus menunjang produktivitas pengguna di era digital.
“Mobilitas tinggi menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengguna mulai mempertimbangkan tablet dibandingkan dengan laptop konvensional. Dengan desain yang lebih tipis dan ringan, tablet dinilai lebih nyaman digunakan di berbagai situasi, baik saat bekerja di luar ruangan, belajar di kampus, hingga sekadar menikmati hiburan di rumah,” ungkap itel dalam keterangannya, Jumat (22/5).
Saat ini, tablet tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga mampu menunjang aktivitas produktif seperti rapat daring, mengerjakan tugas, hingga bermain game mobile.
Dukungan spesifikasi yang semakin mumpuni membuat pengalaman penggunaan tablet menjadi lebih nyaman dan fleksibel.
Untuk pengguna yang menginginkan tablet ringkas dengan performa mumpuni untuk kebutuhan hiburan sehari-hari, itel VistaTab 30 GT hadir sebagai salah satu opsi yang cukup menarik di segmennya. Perangkat ini bahkan mulai dikenal sebagai tablet dengan performa kompetitif dan value tinggi di rentang harga Rp2 jutaan.
Tablet tersebut mengusung layar berukuran 11 inci dengan refresh rate 90Hz yang mampu menghadirkan tampilan lebih mulus, baik saat menjelajah media sosial, menonton video, maupun bermain gim.
Sementara itu, penggunaan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate membuat performanya tetap lancar untuk menjalankan multitasking hingga gaming kelas ringan dan menengah.
Dari segi tampilan, VistaTab 30 GT hadir dengan desain modern dan bodi ramping sehingga lebih nyaman dibawa bepergian. Perangkat ini juga dibekali baterai berkapasitas 7.000mAh yang mendukung penggunaan lebih lama tanpa harus sering melakukan pengisian daya.
Dengan kombinasi tersebut, tablet ini dinilai cocok untuk pengguna muda dengan mobilitas tinggi, mulai dari pelajar dan mahasiswa hingga penikmat konten digital yang membutuhkan perangkat praktis untuk aktivitas harian.
Di sisi lain, itel VistaTab 30 Pro ditujukan bagi pengguna yang memerlukan perangkat dengan kemampuan multitasking dan produktivitas yang lebih maksimal.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah