Itel Rilis Tablet VistaTab 30 GT dan 30 Pro dengan Spesifikasi Menarik

JawaPos.com - Produsen teknologi, itel resmi meluncurkan dua tablet VistaTab 30 GT dan itel VistaTab 30 Pro. Kedua perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hiburan sekaligus menunjang produktivitas pengguna di era digital.

“Mobilitas tinggi menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengguna mulai mempertimbangkan tablet dibandingkan dengan laptop konvensional. Dengan desain yang lebih tipis dan ringan, tablet dinilai lebih nyaman digunakan di berbagai situasi, baik saat bekerja di luar ruangan, belajar di kampus, hingga sekadar menikmati hiburan di rumah,” ungkap itel dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Saat ini, tablet tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga mampu menunjang aktivitas produktif seperti rapat daring, mengerjakan tugas, hingga bermain game mobile.

Dukungan spesifikasi yang semakin mumpuni membuat pengalaman penggunaan tablet menjadi lebih nyaman dan fleksibel.

itel VistaTab 30 GT Untuk pengguna yang menginginkan tablet ringkas dengan performa mumpuni untuk kebutuhan hiburan sehari-hari, itel VistaTab 30 GT hadir sebagai salah satu opsi yang cukup menarik di segmennya. Perangkat ini bahkan mulai dikenal sebagai tablet dengan performa kompetitif dan value tinggi di rentang harga Rp2 jutaan.

Tablet tersebut mengusung layar berukuran 11 inci dengan refresh rate 90Hz yang mampu menghadirkan tampilan lebih mulus, baik saat menjelajah media sosial, menonton video, maupun bermain gim.

Sementara itu, penggunaan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate membuat performanya tetap lancar untuk menjalankan multitasking hingga gaming kelas ringan dan menengah.

Dari segi tampilan, VistaTab 30 GT hadir dengan desain modern dan bodi ramping sehingga lebih nyaman dibawa bepergian. Perangkat ini juga dibekali baterai berkapasitas 7.000mAh yang mendukung penggunaan lebih lama tanpa harus sering melakukan pengisian daya.

Dengan kombinasi tersebut, tablet ini dinilai cocok untuk pengguna muda dengan mobilitas tinggi, mulai dari pelajar dan mahasiswa hingga penikmat konten digital yang membutuhkan perangkat praktis untuk aktivitas harian.