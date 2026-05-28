TV Premium Makin Dicari, Teknologi Layar Mini LED Jadi Tren Baru Home Entertainment 2026

Ilustrasi bermain game di perangkat TV. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan televisi premium di Indonesia semakin ketat pada 2026 seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap teknologi layar generasi terbaru. Konsumen kini tidak lagi hanya mencari TV berukuran besar, tetapi juga kualitas visual yang lebih tajam, warna realistis, serta pengalaman menonton yang mampu menghadirkan sensasi layaknya bioskop di rumah.
Salah satu teknologi yang kini menjadi perhatian di pasar elektronik nasional adalah SQD-Mini LED. Teknologi layar ini mulai banyak diburu karena menawarkan kombinasi tingkat kecerahan tinggi, detail gambar lebih presisi, dan desain televisi ultra-tipis yang mendukung gaya hidup modern.
Popularitas Mini LED meningkat seiring kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hiburan rumah premium, terutama untuk menikmati film, olahraga, hingga bermain gim dengan kualitas visual yang lebih imersif. Teknologi ini juga dinilai mampu menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan televisi tahan lama dengan performa visual kelas atas.
SQD-Mini LED menghadirkan peningkatan kualitas gambar melalui dukungan hingga 20.000 Precise Dimming Zones. Teknologi tersebut memungkinkan tampilan warna hitam lebih pekat dan detail gambar lebih tajam, terutama pada adegan gelap dalam film maupun permainan video.
Selain itu, tingkat kecerahan layar hingga 10.000 nits membuat tampilan gambar tetap optimal meski digunakan di ruangan dengan pencahayaan terang. Dukungan teknologi Super Quantum Dot juga menghasilkan warna yang lebih hidup dan akurat sehingga pengalaman visual terasa semakin realistis.
CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan, tren pasar televisi premium saat ini bergerak ke arah pengalaman hiburan yang lebih personal dan berkualitas tinggi.
”Melalui teknologi SQD-Mini LED, TCL ingin menghadirkan pengalaman menonton yang bukan hanya lebih imersif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Kami melihat konsumen saat ini semakin cerdas dalam memilih perangkat hiburan rumah yang menggabungkan kualitas visual premium, desain elegan, serta teknologi masa depan dalam satu produk,” ujar Evan Tang.
Menurut dia, konsumen kini semakin mempertimbangkan kualitas teknologi layar sebelum membeli televisi premium. Faktor seperti ketahanan layar, efisiensi performa, hingga desain menjadi pertimbangan penting selain ukuran layar yang besar.
TCL mengklaim teknologi SQD-Mini LED memiliki daya tahan layar hingga tiga kali lebih lama dibanding beberapa teknologi layar lain yang rentan mengalami burn-in. Kondisi tersebut membuat perangkat dinilai lebih cocok untuk penggunaan jangka panjang, terutama bagi pengguna aktif yang sering menggunakan televisi untuk streaming maupun gaming.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat