TV Premium Makin Dicari, Teknologi Layar Mini LED Jadi Tren Baru Home Entertainment 2026

JawaPos.com - Persaingan televisi premium di Indonesia semakin ketat pada 2026 seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap teknologi layar generasi terbaru. Konsumen kini tidak lagi hanya mencari TV berukuran besar, tetapi juga kualitas visual yang lebih tajam, warna realistis, serta pengalaman menonton yang mampu menghadirkan sensasi layaknya bioskop di rumah.

Salah satu teknologi yang kini menjadi perhatian di pasar elektronik nasional adalah SQD-Mini LED. Teknologi layar ini mulai banyak diburu karena menawarkan kombinasi tingkat kecerahan tinggi, detail gambar lebih presisi, dan desain televisi ultra-tipis yang mendukung gaya hidup modern.

Popularitas Mini LED meningkat seiring kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hiburan rumah premium, terutama untuk menikmati film, olahraga, hingga bermain gim dengan kualitas visual yang lebih imersif. Teknologi ini juga dinilai mampu menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan televisi tahan lama dengan performa visual kelas atas.

SQD-Mini LED menghadirkan peningkatan kualitas gambar melalui dukungan hingga 20.000 Precise Dimming Zones. Teknologi tersebut memungkinkan tampilan warna hitam lebih pekat dan detail gambar lebih tajam, terutama pada adegan gelap dalam film maupun permainan video.

Selain itu, tingkat kecerahan layar hingga 10.000 nits membuat tampilan gambar tetap optimal meski digunakan di ruangan dengan pencahayaan terang. Dukungan teknologi Super Quantum Dot juga menghasilkan warna yang lebih hidup dan akurat sehingga pengalaman visual terasa semakin realistis.

CEO TCL Indonesia Evan Tang mengatakan, tren pasar televisi premium saat ini bergerak ke arah pengalaman hiburan yang lebih personal dan berkualitas tinggi.

”Melalui teknologi SQD-Mini LED, TCL ingin menghadirkan pengalaman menonton yang bukan hanya lebih imersif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Kami melihat konsumen saat ini semakin cerdas dalam memilih perangkat hiburan rumah yang menggabungkan kualitas visual premium, desain elegan, serta teknologi masa depan dalam satu produk,” ujar Evan Tang.

Menurut dia, konsumen kini semakin mempertimbangkan kualitas teknologi layar sebelum membeli televisi premium. Faktor seperti ketahanan layar, efisiensi performa, hingga desain menjadi pertimbangan penting selain ukuran layar yang besar.