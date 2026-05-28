Ini Cara Mudah Cek Data Pribadi Bocor atau Tidak, Bisa Lewat Email dan Nomor HP

JawaPos.com - Kasus kebocoran data yang terus meningkat membuat banyak masyarakat mulai khawatir apakah data pribadinya sudah ikut tersebar di internet atau belum. Kekhawatiran itu cukup beralasan mengingat data seperti email, nomor telepon, hingga password kini menjadi target utama kejahatan siber.

Pakar Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan masyarakat sebenarnya dapat melakukan pengecekan secara mandiri untuk mengetahui apakah data pribadinya pernah bocor atau tidak.

Menurut dia, salah satu cara paling mudah adalah menggunakan layanan pemantauan kebocoran data seperti Firefox Monitor atau Periksa Data.

“Untuk hasil yang lebih akurat, masyarakat yang hendak mengecek apakah datanya bocor atau tidak bisa menggunakan Firefox Monitor,” ujar Pratama.

Cara Mengecek Apakah Email Pernah Bocor Pengecekan kebocoran data bisa dilakukan hanya dengan memasukkan alamat email ke situs verifikasi kebocoran data.