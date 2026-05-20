Kebocoran Data Makin Marak, Begini Cara Mudah Mengamankan Data di Era Digital

JawaPos.com - Serangan siber yang terus meningkat membuat keamanan data digital kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern. Di tengah maraknya kebocoran data dan berkembangnya serangan berbasis AI, pengguna internet dituntut lebih waspada dalam menjaga informasi pribadinya.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya mencatat jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Tren tersebut masih berlanjut pada awal 2026 dengan 1,52 miliar serangan dalam kurun kurang dari empat bulan.
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Bondan Widiawan mengatakan pola serangan saat ini semakin kompleks karena malware mampu berubah bentuk secara otomatis untuk menghindari deteksi sistem keamanan.
Menurut dia, pendekatan keamanan lama berbasis daftar ancaman sudah tidak lagi cukup menghadapi serangan siber modern yang memanfaatkan AI.
Sementara itu, Pakar Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan masyarakat harus mulai memahami bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan,” ujar Pratama.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK