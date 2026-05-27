Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Kamis, 28 Mei 2026 | 05.14 WIB

OpenAI Ubah Nada soal AI dan Pekerjaan, Sam Altman: Interaksi Manusia Masih Tak Tergantikan

Sam Altman berbicara dalam Infrastructure Summit 2026 (Reuters) - Image

Sam Altman berbicara dalam Infrastructure Summit 2026 (Reuters)

JawaPos.com - Narasi mengenai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang selama ini kerap dibingkai sebagai ancaman terhadap jutaan pekerjaan mulai mengalami pergeseran, bahkan dari salah satu arsitek utamanya. CEO OpenAI, Sam Altman, mengakui bahwa dampak AI terhadap pasar tenaga kerja dalam jangka pendek tidak seburuk yang sebelumnya diperkirakan.

Pernyataan tersebut menandai perubahan sikap di tengah percepatan adopsi AI generatif di sektor keuangan, teknologi, hingga layanan publik. Di berbagai negara, perusahaan global memang terus menata ulang struktur kerja mereka seiring meningkatnya otomatisasi, namun dampak terhadap pengurangan tenaga kerja secara luas belum sebesar yang sempat dikhawatirkan.

Dilansir dari Reuters, Rabu (27/5/2026), Altman menyebut perkembangan cepat AI tidak berujung pada apa yang sebelumnya dia gambarkan sebagai "kiamat pekerjaan" atau jobs apocalypse. Dalam konferensi Commonwealth Bank of Australia (CBA) di Sydney, dia secara terbuka mengakui kekeliruannya dalam membaca dampak sosial ekonomi teknologi tersebut terhadap pekerjaan tingkat awal di sektor kerah putih. 

"Saya senang ternyata saya salah soal ini. Saya pikir dampaknya terhadap hilangnya pekerjaan kerah putih level awal akan jauh lebih besar dibanding yang benar-benar terjadi," ujar Altman.

Dia mengatakan prediksi teknis OpenAI sejak peluncuran ChatGPT pada 2022 sebagian besar terbukti, tetapi dampak sosial dan ekonominya tidak sepenuhnya sesuai perkiraan.

"Saya sekarang merasa lebih memahami mengapa hal itu tidak terjadi. Dan saya jelas bersyukur, karena intuisi saya saat itu ternyata tidak tepat," katanya.

Selain itu, Altman menilai bahwa peringatan awal yang dia sampaikan terkait risiko besar AI terhadap tenaga kerja tetap memiliki konteks relevansi, meski hasilnya berbeda dari ekspektasi awal.

"Orang-orang mungkin berkata, Anda seharusnya bisa menghindarkan dunia dari ketakutan dan nuansa kehilangan pekerjaan yang berlebihan. Namun saat itu saya merasa ini adalah risiko nyata yang memang perlu dibicarakan. Dan risiko itu masih mungkin terjadi," ujarnya.

Di saat yang sama, sejumlah institusi keuangan dan perusahaan teknologi global mulai mengakui bahwa AI telah mengambil alih sebagian fungsi pekerjaan administratif dan operasional. Reuters mencatat bahwa HSBC, Amazon, Standard Chartered, dan Commonwealth Bank of Australia termasuk di antara perusahaan yang telah mengumumkan penggantian sebagian posisi dengan sistem berbasis AI. 

Meski demikian, hingga kini belum terlihat gelombang pemutusan hubungan kerja massal di sektor kerah putih sebagaimana diproyeksikan pada awal ledakan teknologi ini.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Microsoft Raup Rp 525 Triliun dari OpenAI, Namun OpenAI Kini Lebih Cepat Kuasai Penjualan Model AI Global - Image
Teknologi

Microsoft Raup Rp 525 Triliun dari OpenAI, Namun OpenAI Kini Lebih Cepat Kuasai Penjualan Model AI Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 01.10 WIB

Taruhan 300 Miliar Dolar Larry Ellison: Oracle Ikat Nasib pada OpenAI di Tengah Risiko Gelembung AI - Image
Teknologi

Taruhan 300 Miliar Dolar Larry Ellison: Oracle Ikat Nasib pada OpenAI di Tengah Risiko Gelembung AI

Rabu, 6 Mei 2026 | 23.18 WIB

Ambisi OpenAI Ciptakan Perangkat Tanpa Layar: Upaya Membangun Platform Teknologi Baru Pasca-Ponsel Pintar - Image
Teknologi

Ambisi OpenAI Ciptakan Perangkat Tanpa Layar: Upaya Membangun Platform Teknologi Baru Pasca-Ponsel Pintar

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore