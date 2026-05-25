Hadapi Gempuran AI, Rektor Unwiku Purwokerto Beri Pesan Menohok: IPK Tinggi Tidak Cukup

Unwiku Purwokerto meluluskan 477 sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Sarjana Ke-64 Periode I 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Universitas Wijayakusuma Purwokerto (Unwiku) meluluskan 477 sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Sarjana Ke-64 Periode I 2026. Bukan sekadar seremoni serah-terima ijazah, wisuda Unwiku tahun ini membawa pesan mendalam tentang nasib keilmuan manusia di tengah gempuran teknologi Artificial Intelligence (AI) dan disrupsi global.
Dengan bertambahnya lulusan baru ini, total alumni Unwiku kini telah mencapai 22.245 orang. Angka yang besar ini diharapkan mampu menjadi pilar kekuatan baru yang siap memberikan solusi nyata bagi kompleksitas tantangan zaman saat ini.
Menghadapi pasar kerja yang kian menyusut, para lulusan baru dituntut untuk mengubah pola pikir. Ketua Panitia Wisuda Ke-64 Iskatrinah mengingatkan para wisudawan agar tidak memiliki mentalitas yang pasif setelah keluar dari gerbang kampus.
”Hari ini saudara memperoleh gelar sarjana, esok saudara akan diuji oleh kehidupan. Gunakan ilmu bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk menciptakan peluang, membangun peradaban, dan memberi dampak bagi masyarakat,” ujar Iskatrinah.
Tantangan di era transformasi digital dan dominasi teknologi AI ini juga diamini Rektor Unwiku, Dr. H. Heru Cahyo, M.Si. Menurut dia, kepintaran akademis atau indeks prestasi yang tinggi saja tidak lagi cukup untuk bertahan di dunia luar.
Dia memberikan wejangan mendalam mengenai pentingnya karakter dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dunia di luar kampus adalah ruang pengabdian yang sesungguhnya, tempat ujian nyata.
”Tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga oleh integritas, etika, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi. Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang cerdas, berintegritas, memiliki empati sosial, serta cinta kepada tanah air,” tandas Heru Cahyo.
Merespons arahan dari pihak rektorat, perwakilan wisudawan, Sevi, menyampaikan komitmen moral seluruh lulusan. Dalam pidatonya yang penuh haru, dia merefleksikan ketangguhan mental yang didapat selama kuliah untuk menghadapi realitas sosial yang kompetitif.
”Kami menyadari bahwa dunia di luar kampus akan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dan kompetitif. Baik dalam dunia kerja, kewirausahaan, maupun pengabdian kepada masyarakat, kami berharap dapat menjadi individu yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial,” ungkap Sevi.
