AI Hidupkan Lagi Suara Pilot Tewas, NTSB Tutup Akses Berkas Investigasi

Ilustrasi AI. (Istimewa)
JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) kini digunakan untuk menghidupkan kembali suara pilot yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Kasus ini menjadi sorotan terbaru di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.
Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat atau National Transportation Safety Board (NTSB) sempat menutup sementara akses ke sistem berkas investigasinya setelah menemukan suara pilot korban kecelakaan pesawat UPS tahun lalu direkonstruksi menggunakan AI dan beredar di internet.
Seperti dilansir dari TechCrunch, secara hukum federal, NTSB memang dilarang memasukkan rekaman asli audio kokpit ke dalam sistem berkas publiknya. Namun, dokumen investigasi tetap memuat file spektrogram dari perekam suara kokpit.
Spektrogram merupakan visualisasi sinyal suara yang mengubah frekuensi audio menjadi bentuk gambar melalui proses matematika.
YouTuber populer Scott Manley sebelumnya mengungkap di platform X bahwa data dalam spektrogram memungkinkan audio direkonstruksi kembali.
Hal itu kemudian benar terjadi. Menurut NTSB, sejumlah pihak menggunakan data spektrogram dan transkrip percakapan yang tersedia untuk publik guna membuat perkiraan audio percakapan kokpit dari penerbangan UPS 2976 di Louisville, Kentucky. Proses tersebut disebut memanfaatkan alat AI seperti Codex.
Meski akses publik ke sistem berkas telah dibuka kembali pada Jumat (22/5) waktu setempat, NTSB masih menutup 42 berkas investigasi untuk sementara waktu sambil melakukan peninjauan lebih lanjut, termasuk investigasi terkait penerbangan UPS 2976.
