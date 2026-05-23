Standar Kapal Nasional Makin Kuat, Siap Hadapi Persaingan Maritim Dunia

JawaPos.com - Pemerintah melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI memperkuat upaya menjaga daya saing sektor maritim nasional melalui peningkatan standar keselamatan dan kualitas operasional kapal berbendera Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong sinergi antarpemangku kepentingan agar kapal nasional semakin siap memenuhi ketentuan internasional dan mampu mempertahankan reputasi Indonesia di jalur pelayaran global.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana menegaskan komitmen BKI untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mempercepat digitalisasi proses survey, serta memberikan pendampingan teknis bagi mitra.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kapal berbendera Indonesia tidak hanya mampu berlayar jauh, tetapi juga melaju dengan aman, selamat, dan terhormat di laut internasional,” ujar Arief saat sosialisasi teknis kapal berbendera Indonesia 2026 di Aula Ali Sadikin, Kantor Pusat BKI, Jakarta, dikutip Sabtu (23/5).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Odo R. M. Manuhutu, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman mengenai ketentuan teknis dan standar internasional yang harus dipenuhi.

"Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara regulator, perusahaan pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan industri maritim global yang semakin kompetitif,” ujar Odo.

Kegiatan peningkatan standar kapal tersebut mengangkat tema Flag State Inspection and Shipowner Compliance, yakni membahas aturan nasional bagi kapal yang berlayar ke luar negeri, prosedur jika kapal ditahan di negara tujuan, serta penguatan budaya keselamatan dan manajemen kapal.

Selanjutnya, juga membahas Most Deficiencies and Detainable Items: PSCO and BKI Perspectives, dengan fokus pada proses pemeriksaan oleh marine inspector dan Port State Control Officer (PSCO), serta pemanfaatan hasil pemeriksaan sebagai bahan perbaikan bagi perusahaan pelayaran dan kapal.