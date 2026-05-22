Kapal Kontainer Kapasitas Besar untuk Jamin Ketepatan Waktu pada Layanan Logistik Maritim

JawaPos.com - Kebutuhan kapal kargo dengan kapasitas besar terus berkembang. Kapal kargo besar untuk jenis kapal kontainer atau container vessel bisa memuat muatan banyak.

Tingginya kapasitas itu dapat memberikan layanan ketepatan waktu untuk logistik maritim.

Direktur Utama (Dirut) PT Alfa Trans Raya Ety Puspitasari mengatakan, kehadiran armada kapal kontainer dengan kapasitas terbesar sangat mendukung kebutuhan pengangkutan pelanggan dalam skala yang semakin besar. Apalagi kebutuhan logistik pelanggan semakin kompleks.

"Keandalan layanan logistik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan rantai pasok pelanggan," ujar Ety Puspitasari saat peluncuran Alfa Trans Tiga, kapal kontainer milik PT Alfa Trans Raya (ATR) di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5).

Kehadiran kapal kontainer baru itu menjadi langkah strategis bagi anak usaha PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) tersebut dalam memperkuat kapasitas layanan logistik maritim yang andal, efisien, dan aman.

Kapal itu dioptimalkan untuk pengangkutan kontainer, memiliki cargo hold yang luas dan efisien, serta telah memenuhi persyaratan untuk menangani kargo khusus, termasuk muatan berbahaya (dangerous goods), menuju berbagai wilayah operasional strategis.



"Ini bentuk komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama pelanggan dengan menghadirkan solusi logistik yang relevan terhadap kebutuhan operasional mereka," ujarya.



Lebih jauh Ety Puspitasari menuturkan, kehadiran Alfa Trans Tiga merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Semua itu untuk memastikan kapasitas angkut yang memadai, jadwal layanan yang lebih terjaga, serta dukungan operasional yang makin solid bagi pelanggan di berbagai wilayah strategis.

Peluncuran kapal kontainer Alfa Trans Tiga itu semakin menegaskan komitmen CKB Logistics dan ATR dalam meningkatkan konektivitas serta keandalan layanan logistik maritim nasional.

Pembangunan container vessel baru ini merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk memastikan ketersediaan ruang kapal (space) yang lebih memadai dan terjadwal, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional rantai pasok pelanggan, khususnya bagi industri yang membutuhkan kepastian layanan dan ketepatan waktu yang tinggi.