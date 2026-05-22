Kapal Kontainer Kapasitas Besar untuk Jamin Ketepatan Waktu pada Layanan Logistik Maritim

Kapal kontainer Alfa Trans Tiga milik PT Alfa Trans Raya (ATR) di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Kebutuhan kapal kargo dengan kapasitas besar terus berkembang. Kapal kargo besar untuk jenis kapal kontainer atau container vessel bisa memuat muatan banyak.
Tingginya kapasitas itu dapat memberikan layanan ketepatan waktu untuk logistik maritim.
Direktur Utama (Dirut) PT Alfa Trans Raya Ety Puspitasari mengatakan, kehadiran armada kapal kontainer dengan kapasitas terbesar sangat mendukung kebutuhan pengangkutan pelanggan dalam skala yang semakin besar. Apalagi kebutuhan logistik pelanggan semakin kompleks.
"Keandalan layanan logistik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan rantai pasok pelanggan," ujar Ety Puspitasari saat peluncuran Alfa Trans Tiga, kapal kontainer milik PT Alfa Trans Raya (ATR) di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5).
Kehadiran kapal kontainer baru itu menjadi langkah strategis bagi anak usaha PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) tersebut dalam memperkuat kapasitas layanan logistik maritim yang andal, efisien, dan aman.
Kapal itu dioptimalkan untuk pengangkutan kontainer, memiliki cargo hold yang luas dan efisien, serta telah memenuhi persyaratan untuk menangani kargo khusus, termasuk muatan berbahaya (dangerous goods), menuju berbagai wilayah operasional strategis.
"Ini bentuk komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama pelanggan dengan menghadirkan solusi logistik yang relevan terhadap kebutuhan operasional mereka," ujarya.
Lebih jauh Ety Puspitasari menuturkan, kehadiran Alfa Trans Tiga merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Semua itu untuk memastikan kapasitas angkut yang memadai, jadwal layanan yang lebih terjaga, serta dukungan operasional yang makin solid bagi pelanggan di berbagai wilayah strategis.
Baca Juga:Kapal Kontainer Verizon Terbakar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Api Berasal dari Ruang BBM
Peluncuran kapal kontainer Alfa Trans Tiga itu semakin menegaskan komitmen CKB Logistics dan ATR dalam meningkatkan konektivitas serta keandalan layanan logistik maritim nasional.
Pembangunan container vessel baru ini merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk memastikan ketersediaan ruang kapal (space) yang lebih memadai dan terjadwal, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional rantai pasok pelanggan, khususnya bagi industri yang membutuhkan kepastian layanan dan ketepatan waktu yang tinggi.
Kapal itu juga memperkuat fleksibilitas ATR dalam melayani kebutuhan distribusi pelanggan di sektor-sektor industri utama.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah