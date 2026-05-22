Kolaborasi IDCloudHost bersama StromWall Tingkatkan Perlindungan Serangan Siber

JawaPos.com - Cloud Host Pte Ltd, anak usaha IDCloudHost menggaet StormWall, perusahaan keamanan siber global asal Rusia yang berbasis di Slovakia dan Uni Emirat Arab guna menghadirkan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan siber berskala besar di tengah meningkatnya kebutuhan bisnis akan stabilitas layanan digital.

Lewat keja sama ini diharapkan mampu mitigasi serangan dapat dilakukan sebelum trafik berbahaya mencapai server pelanggan, sehingga risiko downtime dapat diminimalkan dan performa layanan tetap terjaga.

Chief Technology Officer IDCloudHost, Faisal Reza, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam penguatan nyata terhadap kebutuhan keamanan infrastruktur digital saat ini.

“Serangan DDoS semakin kompleks dan masif. Oleh karena itu, kolaborasi antara IDCloudHost dengan StormWall, fokus menghadirkan proteksi dengan kapasitas besar dan respon real-time. Tujuannya agar pelanggan tetap dapat menjalankan bisnisnya aman dan lancar tanpa gangguan,” jelasnya.

Layanan Anti-DDoS IDCloudHost dirancang dengan pendekatan tiga pilar utama, yaitu website protection, server protection, dan network protection. Pada level website, sistem membantu mengurangi beban server melalui filtering trafik yang efisien sehingga menjaga performa dan kecepatan akses tetap optimal, bahkan saat terjadi lonjakan trafik akibat serangan.

Pada level server, perlindungan mencakup layanan TCP dan UDP tanpa pembatasan port maupun volume trafik serangan. Filtering dilakukan pada layer 3 hingga layer 5 model OSI untuk menghadapi berbagai jenis serangan DDoS, sehingga server tetap dapat beroperasi secara stabil dalam kondisi trafik tinggi.

Sementara pada level network, sistem melakukan analisa trafik secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Proteksi DNS, notifikasi otomatis, serta dukungan API memungkinkan pelanggan memantau kondisi jaringan secara menyeluruh dan merespons potensi ancaman dengan lebih cepat.

Layanan DDoS Protection Network menjadi fasilitas inklusif bagi seluruh pelanggan IDCloudhost tanpa ada pembatasan jumlah trafik serangan maupun port, serta mampu menangani serangan dalam skala besar tanpa bottleneck. Seluruh sistem proteksi berjalan secara otomatis sejak aktivasi layanan, tanpa memerlukan konfigurasi kompleks dari sisi pengguna.

“Fokus kami adalah menghadirkan solusi yang siap digunakan dan memberikan dampak nyata bagi bisnis. Dengan kapasitas hingga 1 Tbps diregional dan dukungan teknologi global hingga lebih dari 5Tbps. pelanggan tidak perlu lagi khawatir terhadap gangguan akibat serangan DDoS,” tambah Faisal Reza,Chief Technology Officer IDCloudHost.