Teknologi Komunikasi Strategis Disiapkan untuk Wilayah Operasi Terpencil

Telkomsel jalin kerja sama strategis dengan Republik Technetronic Nusantara (RTN) dukung komunikasi strategis nasional. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Telkomsel terus memperkuat komitmen dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Termasuk di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
General Manager Network Region Operations and Productivity Telkomsel Sulawesi Asep Hermawan menyatakan, Telkomsel memastikan kesiapan dan keandalan jaringan di Miangas agar dapat mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat.
”Penguatan kapasitas 4G dilakukan untuk menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkualitas di wilayah perbatasan di Sulut,” kata Asep dilansir dari Antara.
Menurut dia, sejak 2018 Telkomsel bersama pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menghadirkan akses telekomunikasi dan internet melalui pembangunan BTS USO (Universal Service Obligation) 2G dan 4G di wilayah ini. Infrastruktur BTS USO ini didukung teknologi satelit dan tenaga listrik berbasis panel surya sehingga tetap andal di wilayah terpencil.
Dia mengatakan, Telkomsel terus meningkatkan kualitas layanan di Miangas dengan memperkuat kapasitas jaringan 4G sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
”Kehadiran jaringan 4G ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati layanan digital yang lebih cepat dan stabil, mulai dari akses informasi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas ekonomi dan UMKM lokal,” ujar Asep Hermawan.
Telkomsel resmi menjalin kerja sama strategis dengan Republik Technetronic Nusantara (RTN), anak perusahaan Republikorp, dalam pengembangan Secure Private Network untuk mendukung komunikasi strategis nasional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Selasa (19/5) di Jakarta. Kolaborasi itu menjadi bagian dari penguatan transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien.
MoU ditandatangani Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo bersama Direktur PT Republik Technetronic Nusantara Rikza Nurhakim. Kedua pihak sepakat memperkuat sinergi teknologi komunikasi pertahanan nasional.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah