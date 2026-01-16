Teknologi Komunikasi Strategis Disiapkan untuk Wilayah Operasi Terpencil

JawaPos.com - PT Telkomsel terus memperkuat komitmen dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Termasuk di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

General Manager Network Region Operations and Productivity Telkomsel Sulawesi Asep Hermawan menyatakan, Telkomsel memastikan kesiapan dan keandalan jaringan di Miangas agar dapat mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat.

”Penguatan kapasitas 4G dilakukan untuk menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkualitas di wilayah perbatasan di Sulut,” kata Asep dilansir dari Antara.

Menurut dia, sejak 2018 Telkomsel bersama pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menghadirkan akses telekomunikasi dan internet melalui pembangunan BTS USO (Universal Service Obligation) 2G dan 4G di wilayah ini. Infrastruktur BTS USO ini didukung teknologi satelit dan tenaga listrik berbasis panel surya sehingga tetap andal di wilayah terpencil.

Dia mengatakan, Telkomsel terus meningkatkan kualitas layanan di Miangas dengan memperkuat kapasitas jaringan 4G sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

”Kehadiran jaringan 4G ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati layanan digital yang lebih cepat dan stabil, mulai dari akses informasi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas ekonomi dan UMKM lokal,” ujar Asep Hermawan.

Telkomsel resmi menjalin kerja sama strategis dengan Republik Technetronic Nusantara (RTN), anak perusahaan Republikorp, dalam pengembangan Secure Private Network untuk mendukung komunikasi strategis nasional.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Selasa (19/5) di Jakarta. Kolaborasi itu menjadi bagian dari penguatan transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien.