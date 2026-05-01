Perluas Jaringan Global Travel Rule, VerifyVASP Resmi Akuisi Sygna

JawaPos.com - VerifyVASP resmi mengakuisisi Sygna, penyedia solusi asal Jepang. Langkah ini sebagai stragegi ekspansi global dan memperkuat posisinya sebagai penyedia infrastruktur kepatuhan utama bagi Virtual Asset Service Providers (VASPs) di berbagai pasar internasional.

Akuisisi ini juga sebagai upaya memperkuat jaringan global travel rule. VerifyVASP mendorong konsolidasi pasar yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sebuah jaringan kepatuhan yang lebih terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan regulasi nasional, standar Financial Action Task Force (FATF), serta persyaratan perlindungan data global.

VerifyVASP menggunakan Verified Network. Dengan jaringan global ini memungkinkan pertukaran data antar VASP secara aman, cepat, dan terstandarisasi. Sygna akan memperluas jaringan ini dangan cakupan wilayah lebih besar.

Meskipun telah diakuisisi, pengguna Sygna tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa. Nantinya secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam Verified Network sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Sedangkan pengguna VerifyVASP juga akan mendapatkan akses ke lebih banyak mitra yang telah memenuhi regulasi.

“Akuisisi Sygna menunjukkan komitmen kami untuk terus membangun standar global dalam kepatuhan Travel Rule. Hal ini menjadi langkah penting, terutama di tengah meningkatnya dorongan dari regulator dan lembaga internasional untuk memperkuat penerapan aturan ini," kata CEO VerifyVASP, Shih Yun Chia dikutip, Jumat (1/5).

Sementara, Founder dan CEO Sygna, Michael Ou menambahkan, langkah akuisisi ini dianggap langkaah terbaik perusahaan. Cara ini bisa memperluas jangkauan travel rule.

“Sygna, sejak awal, dibangun untuk mendukung kebutuhan kepatuhan di industri aset digital, yang memiliki regulasi cukup kompleks. Kami bangga dengan pencapaian kami di Jepang, dan percaya bahwa kolaborasi dengan VerifyVASP akan memperluas jangkauan serta dampak yang bisa kami berikan," ucapnya.