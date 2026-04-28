Transformasi Digital Jadi Senjata Baru Pengusaha Hadapi Ketidakpastian Global

JawaPos.com - Kolaborasi antara Hypernet Technologies dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dalam ajang Forum Bisnis Daerah 2026 menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Acara yang diselenggarakan oleh HIPMI Jaya di kawasan Pondok Indah ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha hingga praktisi industri, untuk membahas prospek ekonomi Jakarta dan nasional.

Diskusi difokuskan pada bagaimana pelaku bisnis dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi, ketidakpastian geopolitik, serta percepatan tren digitalisasi.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Hypernet Technologies sebagai Managed Service Provider (MSP) menjadi sangat relevan. Tidak hanya sebagai peserta, Hypernet juga berperan aktif melalui open booth interaktif serta sesi presentasi yang memberikan wawasan strategis terkait solusi teknologi bagi dunia usaha.

Melalui open booth, Hypernet Technologies memperkenalkan berbagai layanan unggulan yang dirancang untuk mendukung operasional bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi.

Solusi yang dihadirkan mencakup layanan cloud, managed network, cybersecurity, hingga integrasi AI untuk mendorong proses bisnis yang lebih cerdas, adaptif, dan scalable.

Pendekatan ini menjadi jawaban atas kebutuhan pelaku usaha yang ingin tetap kompetitif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam sesi presentasinya, Hypernet Technologies menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat keamanan data, serta menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih optimal.

“Transformasi digital saat ini bukan sekadar efisiensi, tetapi tentang bagaimana bisnis bisa tetap relevan di tengah perubahan global. Hypernet Technologies berkomitmen menjadi enabler bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan beradaptasi secara berkelanjutan ujar Ferdy Zulkarnain, Marketing Communication Section Head Hypernet Technologies, Selasa (28/4).

Lebih lanjut, Hypernet juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai partner teknologi terkemuka guna menghadirkan solusi yang komprehensif dan bernilai tambah bagi klien di berbagai sektor industri.

Partisipasi Hypernet Technologies di Forbisda 2026 menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem bisnis Indonesia, khususnya para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.

Di tengah tantangan ekonomi global, sinergi antara pelaku usaha dan penyedia solusi teknologi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Dengan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan klien, Hypernet Technologies tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai enabler transformasi digital bagi masa depan bisnis Indonesia.