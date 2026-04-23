Pluang Hadirkan Fitur Akses Saham Indonesia, Dorong Tren Investasi Ritel di Bursa Efek Indonesia

JawaPos.com - Platform investasi multi-aset Pluang resmi menghadirkan fitur akses saham Indonesia, memperluas pilihan instrumen bagi investor ritel di Tanah Air.

Melalui fitur ini, pengguna dapat mengakses lebih dari 950 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Langkah ini mencerminkan tren integrasi layanan investasi dalam satu platform digital, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar modal.

Selain saham domestik, investor juga tetap dapat mengakses berbagai instrumen lain seperti saham global, aset kripto, hingga emas digital dalam satu aplikasi.

Kehadiran fitur ini juga bertepatan dengan momentum pertumbuhan jumlah investor di Indonesia. Data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah Single Investor Identification (SID) telah melampaui 20 juta pada akhir 2025, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, dinamika pasar juga dipengaruhi oleh penyesuaian indeks global seperti MSCI yang menitikberatkan pada aspek free float.

Kebijakan ini diperkirakan dapat meningkatkan likuiditas serta mendorong aktivitas perdagangan saham di pasar domestik.

Co-Founder Pluang, Claudia Kolonas, menyebut bahwa integrasi akses investasi domestik dan global menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan diversifikasi investor.

"Kemudahan akses dalam satu platform diharapkan dapat membantu investor mengelola portofolio secara lebih efisien, terutama di tengah meningkatnya partisipasi investor ritel dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Dengan perkembangan ini, platform digital dinilai semakin berperan dalam membuka akses ke pasar modal, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia.