Gemini kini Lebih Personal di Indonesia: Fitur Barunya Bisa Baca Gmail hingga Foto

JawaPos.com - Google resmi menghadirkan fitur terbaru pada Gemini untuk pengguna di Indonesia. Fitur bernama Personal Intelligence ini membawa kemampuan kecerdasan buatan ke level yang lebih personal dengan menghubungkan berbagai layanan Google seperti Gmail, Photos, hingga YouTube.

Peluncuran ini diklaim menandai langkah penting dalam tren AI yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, di mana asisten digital tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan, tetapi juga memahami konteks personal pengguna.

AI yang Kenal Penggunanya

Melalui keterangan di blog resminya, dengan Personal Intelligence, Gemini mampu mengolah informasi dari berbagai sumber sekaligus, mulai dari email di Gmail, koleksi foto di Google Photos, hingga riwayat pencarian dan tontonan di YouTube.

Hasilnya, pengguna bisa mendapatkan jawaban yang jauh lebih relevan dan kontekstual. Misalnya, saat merencanakan perjalanan, Gemini dapat langsung menemukan detail hotel dari email tanpa perlu mencari manual.

Kemampuan ini juga memungkinkan AI memahami berbagai format data sekaligus, teks, foto, hingga video, untuk menghasilkan respons yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Meski demikian, Google menegaskan bahwa fitur ini dirancang dengan pendekatan privacy-first. Secara default, semua koneksi aplikasi dalam kondisi nonaktif. Pengguna memiliki kendali penuh untuk memilih layanan mana yang ingin dihubungkan.

Selain itu, data dari Gmail dan Google Photos tidak digunakan langsung untuk melatih model AI. Gemini juga disebut akan menyertakan referensi sumber jawaban agar bisa diverifikasi.

Pengguna bisa menonaktifkan personalisasi atau menggunakan temporary chat kapan saja. Pendekatan ini penting mengingat meningkatnya kekhawatiran soal keamanan data di era AI yang semakin personal.