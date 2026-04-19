Meutya Hafid Dorong Internet Bukan Hanya Jaringan Semata

Menteri Komdigi RI Meutya Hafid. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa pembangunan konektivitas digital tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan jaringan, tetapi harus diiringi dengan pemanfaatan yang nyata dalam layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan seperti sekolah serta puskesmas.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang digelar di Jakarta Pusat.
Meutya menjelaskan, keberhasilan pembangunan jaringan digital seharusnya tidak hanya dilihat dari ketersediaan akses, melainkan dari seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
“Saya terharu banyak masyarakat dari elemen sekolah, puskesmas, TNI, dan industri bekerja sama memudahkan langkah pemerintah memastikan konektivitas berjalan dengan baik,” ujar Meutya di Jakarta dikutip Minggu (19/4).
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan konektivitas juga tercermin dari manfaat yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang lebih luas, sementara tenaga kesehatan mampu memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat.
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari banyak pihak," tuturnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa konektivitas digital harus terintegrasi dalam layanan publik, bukan sekadar pembangunan infrastruktur semata.
“Mudah-mudahan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan untuk mengawal konektivitas kita semakin baik,” tegasnya.
