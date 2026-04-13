Dinamika Ekonomi Digital di Kawasan Asia Tenggara Terus Tumbuh, Kolaborasi Lintas Negara jadi Kunci

JawaPos.com - Dinamika ekonomi digital Asia Tenggara yang terus tumbuh mendorong lahirnya berbagai inisiatif kolaboratif lintas negara. Salah satunya hadir melalui langkah ekspansi jaringan kreatif independen ke Malaysia, yang dibarengi penguatan kepemimpinan dan pendekatan baru dalam menjawab kebutuhan brand modern.

Feel Good Network, jaringan agensi independen kreatif untuk brand modern hari ini mengumumkan ekspansi ke Malaysia, dengan peluncuran Tales Asia yang merupakan agensi kreatif full-service yang berbasis di Kuala Lumpur. Hal ini juga dibarengi dengan penunjukan tiga kepemimpinan senior.

Sebagaimana dilaporkan dalam studi e-Conomy SEA 2025 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Asia Tenggara diproyeksikan melampaui USD 300 milliar dalam GMV tahun ini, dengan pembelian iklan tumbuh 16 persen secara tahunan, didorang oleh video commerce, konten berbasis kreator, dan format iklan bertenaga Al.

Sementara itu, koridor Indonesia-Malaysia semakin bergairah. Wisatawan Malaysia tercatat sebagai kelompok pengunjung terbesar ke Indonesia pada 2024, sementara brand-brand indonesia di sektor F&B dan gaya hidup pun tengah berekspansi pesat ke arah sebaliknya.

"Dua hal tersebut merupakan hal yang mendasari peluncuran kami di Malaysia. Brands bergerak dan bertumbuh dengan cepat, namun hanya sedikit mitra yang memahami dari kedua sisi. Kami membangun Feel Good Network untuk memahami isu tersebut, memadukan adaptabilitas yang independen dengan pemahaman strategis, sehingga klien selalu mendapatkan ide yang cepat dan eksekusi matang," kata CEO of Feel Good Network, Wisnu Satya Putra dalam keterangannya, Senin (13/4).

CCO of Feel Good Network & Founder of Tales Asia, Lila Talitha, mengaku pihaknya memutuskan untuk bergabung dengan Feel Good Network karena filosofi yang mendeskripsikan perusahaan.

"Hal ini juga yang melandasi Tales Asia-kami melihat kesempatan besar untuk membantu Brands bergerak di Indonesia & Malaysia, dengan keahlian untuk memahami budaya dan kebiasaan masing-masing negara, membuatnya menjadi relevan tanpa harus kehilangan identitas. Ini adalah peran yang ingin kita jalani, jembatan budaya yang menjadi kekuatan lokal demi pertumbuhan regional," ungkapnya.

Di sisi organisasi, Feel Good Network juga mengumumkan tiga penunjukan senior yakni Reza Akbar sebagai Chief Growth Officer (CGO), Erick Sebastian sebagai Chief Content Officer (CCO), dan Ranggaz Laksmana sebagai Group Strategic Advisor.