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Penulis: Dadang Kurnia
Senin, 9 November 2026 | 15.50 WIB

Suhu Jatim Tembus 37 Derajat Celsius, Warga Sidoarjo Siap-siap Gosong

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific) - Image

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan cuaca cerah masih bakal mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Timur sejak pagi hingga sore hari, Senin (9/11).

Bahkan, warga Sidoarjo harus siap-siap 'terpanggang' sampai gosong karena suhu tertinggi yakni 37 derajat celsius akan melanda kota udang.

Secara umum, kondisi cuaca yang cerah membuat suhu terik dan panas membara diprediksi kembali dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan dataran rendah Jatim.

Berdasarkan data resmi BMKG Juanda, suhu udara tertinggi hari ini tercatat menyentuh angka 37 derajat Celsius yang melanda Sidoarjo.

Selain Sidoarjo, gelombang panas dengan suhu puncak yang cukup tinggi juga merata memanggang beberapa daerah lainnya. 

Di antaranya Kota Mojokerto dengan suhu harian tercatat mencapai 36 derajat Celsius. Kemudian Surabaya dengan suhu maksimum menyentuh angka 35 derajat Celsius.

Begitupun Bojonegoro, Lamongan, Madiun, Ngawi, dan Pamekasan dengan suhu udara tertinggi berada di kisaran 34 hingga 35 derajat Celsius.

Di tengah dominasi cuaca cerah dan terik, dinamika atmosfer pada sore hingga malam hari turut memicu kemunculan awan hujan di Ngawi.

Kota Benteng terpantau diguyur hujan dengan intensitas ringan pada kisaran pukul 17:00 hingga 19:00 WIB.

Mengingat suhu panas yang menyengat hingga 37 derajat Celsius pada siang hari, masyarakat diingatkan untuk senantiasa mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna mencegah dehidrasi serta menggunakan pelindung kulit saat beraktivitas di luar ruangan.

Editor: Bayu Putra
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