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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 5 November 2026 | 23.51 WIB

6 Penyakit yang Mengintai Saat Musim Hujan, Tips Antisipasi di Tengah Cuaca Tak Menentu

Ilustrasi hujan/Pexels - Image

Ilustrasi hujan/Pexels

JawaPos.com-Memasuki musim hujan, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, termasuk mengantisipasi risiko wabah dan penyakit yang sering muncul. 

Hujan deras kerap menyebabkan masalah banjir di sejumlah wilayah, termasuk kota-kota besar.  Tidak hanya berdampak pada infrastruktur, banjir juga dapat memberikan pengaruh serius terhadap kondisi kesehatan. 

Mengutip informasi dari laman resmi kemkes.go.id pada (5/11),  musim hujan dan banjir menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit. Air banjir juga dapat membawa kuman dari limbah dan kotoran hewan, genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, sementara kondisi lembab dan padat mempercepat penularan penyakit.

Kondisi tersebut kerap luput dan tidak disadari. Padahal, dapat menimbulkan persoalan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Oleh sebab itu, ada beberapa penyakit yang perlu anda waspadai saat musim hujan, termasuk bagaimana cara mencegahnya agar kesehatan tetap terjaga dan aktivitas tidak terhambat.    

Tingginya kasus diare dapat terjadi saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena sumur-sumur dangkal dan sumber air minum yang berisiko tercemar air banjir. Air tersebut dapat membawa sampah, limbah, kotoran, lumpur dan mikroorganisme.

Air yang tercemar kemudian meningkatkan risiko diare. Oleh sebab itu, anda perlu lebih menjaga kebersihan dengan cara cuci tangan memakai sabun, merebus air minum hingga mendidih, menjaga kebersihan lingkungan, serta membersihkan lingkungan sekitar dari tumpukan sampah. 

Cuaca yang tidak menentu dan musim hujan dapat mempengaruhi aktivitas sampai kesehatan seseorang. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah influenza. 

Virus ini dapat menyebar melalui percikan pernapasan saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Risiko penularannya juga dapat meningkat saat seseorang berada di lingkungan padat. 

Gejala influenza terkadang mirip seperti flu biasa seperti demam. batuk  pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot dan sakit kepala, serta kelelahan berat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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