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Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 6 November 2026 | 23.23 WIB

TPS Taman Ketampon Surabaya Bakal Ditutup, Disulap Jadi RTH Baru

TPS Ketampon akan dijadikan ruang terbuka hijau baru di Surabaya. (Diskominfo Surabaya) - Image

TPS Ketampon akan dijadikan ruang terbuka hijau baru di Surabaya. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com – Pemkot Surabaya berencana mengubah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Taman Ketampon di Jalan Taman Ketampon, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). 

TPS yang selama ini digunakan untuk menampung sampah warga tersebut akan ditutup dan ditata menjadi taman. Penataan dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

Selain menghadirkan ruang hijau baru, Pemkot Surabaya ingin mengubah wajah lokasi yang selama ini kerap terlihat kotor dan kurang terawat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya M Fikser mengatakan, rencana tersebut bermula dari arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta jajarannya mengecek kondisi TPS Taman Ketampon.

"Beliau (Eri Cahyadi) sempat lewat, kalau TPS ini kotor, tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kami buat. Setelah kami cek, memang benar kondisinya kotor karena penjaganya lagi berduka," kata Fikser, Jumat (6/11/2026). 

Menurut dia, TPS tersebut memiliki sejumlah persoalan. Selain terbuka dan berada tepat di tepi jalan, kawasan itu juga rentan menjadi lokasi pembuangan sampah liar.

Karena itu, DLH mulai menyiapkan pemindahan aktivitas pembuangan sampah ke sejumlah TPS lain. 

Langkah tersebut diawali dengan berdiskusi bersama para penggeledek yang selama ini memanfaatkan TPS Taman Ketampon.

Fikser menyebut, TPS tersebut melayani kebutuhan sampah warga di dua kelurahan, yakni Darmo dan Dr. Soetomo. Total terdapat 16 RW dan 20 penggeledek yang menggunakan fasilitas tersebut.

"Kami sudah bertemu, diskusi, kita sepakati bersama nanti akan kita pindah ke beberapa TPS. Nah, dengan pindahnya penggeledek ke beberapa TPS, nanti TPS ini kita tutup dan kemudian kita buat taman," tuturnya.

Editor: Bayu Putra
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