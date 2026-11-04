TNI AL Gagalkan Pengiriman Kayu Ilegal Senilai Rp 20,9 Miliar di Surabaya

JawaPos.com - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Kodaeral V menggagalkan upaya pengiriman 23 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau yang diduga berasal dari aktivitas penebangan ilegal.
Kayu tersebut diketahui dikirim dari Nabire, Papua Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Total nilai ekonomis kayu yang diamankan diperkirakan mencapai Rp 20,9 miliar.
Dankodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menjelaskan, informasi awal diterima Detasemen Intelijen (Denintel) Kodaeral V pada 3 Oktober 2026. Saat itu, terdapat rencana pengiriman 14 kontainer kayu yang diduga ilegal menggunakan KM Tanto Surya.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan, kontainer tersebut tidak jadi diangkut dan masih berada di Pelabuhan Nabire.
Informasi kembali diterima pada 15 Oktober 2026. Kali ini, terdapat rencana pengiriman 45 kontainer yang diduga berisi kayu ilegal menggunakan KM Tanto Surya Permai.
“Kami menerima informasi intelijen terkait dugaan pengiriman kayu ilegal dari Nabire. Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti melalui pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait hingga dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Ali saat konferensi pers, Rabu (4/11/2026).
Menindaklanjuti informasi tersebut, Kodaeral V berkoordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra) serta Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Kementerian Kehutanan.
Penindakan dilakukan setelah KM Tanto Permai bersandar di Dermaga Berlian Barat Utara, Terminal Berlian, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 19.30 WIB.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022