TNI AL Gagalkan Pengiriman Kayu Ilegal Senilai Rp 20,9 Miliar di Surabaya

TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Kodaeral V menggagalkan upaya pengiriman 23 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau yang diduga berasal dari aktivitas penebangan ilegal. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Kodaeral V menggagalkan upaya pengiriman 23 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau yang diduga berasal dari aktivitas penebangan ilegal.

Kayu tersebut diketahui dikirim dari Nabire, Papua Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Total nilai ekonomis kayu yang diamankan diperkirakan mencapai Rp 20,9 miliar.

Dankodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menjelaskan, informasi awal diterima Detasemen Intelijen (Denintel) Kodaeral V pada 3 Oktober 2026. Saat itu, terdapat rencana pengiriman 14 kontainer kayu yang diduga ilegal menggunakan KM Tanto Surya.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan, kontainer tersebut tidak jadi diangkut dan masih berada di Pelabuhan Nabire.

Informasi kembali diterima pada 15 Oktober 2026. Kali ini, terdapat rencana pengiriman 45 kontainer yang diduga berisi kayu ilegal menggunakan KM Tanto Surya Permai.

“Kami menerima informasi intelijen terkait dugaan pengiriman kayu ilegal dari Nabire. Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti melalui pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait hingga dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Ali saat konferensi pers, Rabu (4/11/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kodaeral V berkoordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra) serta Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Kementerian Kehutanan.