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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 5 November 2026 | 18.01 WIB

Pengungkapan Timber Laundering di Surabaya, 7 Kontainer Kayu Ilegal Disita 

Kemenhut dan TNI AL temukan 7 kontainer kayu jenis merbau yang menggunakan dokumen legalitas palsu untuk menyamarkan hasil kejahatan kehutanan. (Istimewa) 

JawaPos.com - Praktik timber laundering atau pencucian kayu asal Nabire, Papua Tengah, berhasil dibongkar oleh tim gabungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan TNI Angkatan Laut saat tiba di Surabaya.

Sebanyak 7 dari 23 kontainer kayu jenis merbau terbukti menggunakan dokumen legalitas palsu untuk menyamarkan hasil kejahatan kehutanan.

Pengungkapan ini bermula dari operasi bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Polda Papua Tengah, serta TNI AL di Kabupaten Nabire pada 14 Oktober 2026.

Petugas mengendus pengiriman kayu gergajian ilegal dari dua lokasi pengolahan, yakni CV.PP dan UD.KM2, yang diangkut menggunakan jalur laut menuju Jawa.

Saat kapal merapat di Surabaya, jajaran Kodaeral V bersinergi dengan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) langsung mengamankan seluruh kargo.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Nabire menemukan sederet pelanggaran serius dalam penatausahaan kayu tersebut.

Lokasi pemuatan fisik kayu ternyata tidak sesuai dengan titik yang tertera pada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO).

Selain itu, petugas mendapati bahan baku kayu tanpa dokumen sah, dugaan pengukuran tanpa tenaga teknis berwenang, hingga penggunaan tanda tangan hasil scan pada dokumen pengangkutan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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