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Penulis: Ardini Pramitha
Kamis, 5 November 2026 | 19.51 WIB

Gundukan Material Tanah di Jalan Bratang Binangun Surabaya Bikin Macet

Gundukan material tanah memenuhi ruas Jalan Bratang Binangun Surabaya, Kamis (5/11/2026) pagi. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Gundukan material tanah memenuhi ruas Jalan Bratang Binangun Surabaya, Kamis (5/11/2026) pagi. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kondisi Ruas jalan di Jalan Bratang Binangun Surabaya, Kamis (5/11/2026) pagi tak seperti biasanya. 

Gundukan material tanah nampak memenuhi seluruh jalanan dan menutup sebagian badan jalan. Hal itu mengakibatkan arus lalu lintas macet. 

Petugas parkir Soleh mengungkapkan memang benar material pasir itu diturunkan  di lokasi pada pukul Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. 

"Tadi malam diturunin pasirnya sebenarnya langsung sama alat berat, tetapi rusak alat beratnya. Alat berat udah ngerjain itu," kata Soleh. 

Rusaknya alat berat itu mengakibatkan lalu lintas macet. Dia mengatakan banyak pengendara yang mengeluh akibat gundukan material tersebut.

"Macet dari pagi. Kalau semalam nggak rusak kemungkinan sekarang lancar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DSDABM Surabaya Hidayat Syah menjelaskan bahwa material itu digunakan untuk proyek pengaspalan jalan. Namun, di tengah pengejaraan mengalami kendala alat berat rusak. 

"Itu kami mau ratakan untuk buat jalan, tetapi alatnya rusak," kata Hidayat dikonfirmasi. 

Hidayat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terganggu akibat proyek tersebut. Pihaknya memastikan proses pengerjaan untuk perataan tanah tuntas dalam waktu 24 jam. 

"Butuh utuh 24 jam untuk diratakan. Setelah itu baru diaspal. Minimal 24 jam," jelasnya. 

Editor: Bayu Putra
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