Jawab Kebutuhan Pasien, Mayapada Hospital Surabaya Resmikan Pembangunan Tower 2

JawaPos.com - Mayapada Healthcare resmi memulai pembangunan fasilitas baru. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi pesatnya peningkatan kebutuhan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat Jawa Timur hingga wilayah Indonesia Timur.

Penambahan fasilitas yang juga bagian dari ekspansi tersebut ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Tower 2 Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) pada Selasa (3/11).

Pembangunan Tower 2 ini menjadi langkah strategis Mayapada Healthcare untuk melipatgandakan kapasitas gedung sekaligus memperkuat tiga fasilitas layanan unggulan MHSB. Yaitu Oncology Center, Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC), dan Orthopedic Center yang berbasis teknologi terintegrasi.

Seremoni groundbreaking dipimpin langsung Presiden Komisaris Mayapada Healthcare Jonathan Tahir, Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia, Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya dr. Bona Fernando, serta dihadiri Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya Anna Fajriatin mewakili Wali Kota Surabaya.

"Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Jawa Timur hingga Indonesia Timur terhadap layanan kesehatan berkualitas, Mayapada Healthcare terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas Mayapada Hospital Surabaya. Fokus kami jelas, clinical outcomes dan patient experience," ujar Jonathan Tahir.

Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia memaparkan, gedung Tower 2 MHSB dirancang setinggi 9 lantai dan akan terhubung secara fisik dengan Tower 1.

Pengembangan Oncology Center di Tower 2 bakal dilengkapi dengan fasilitas Kedokteran Nuklir dan Teranostik mutakhir. Fasilitas ini didukung teknologi diagnostik presisi tinggi seperti Digital PET-CT Scan dan SPECT Scan, serta Ruang Isolasi Radio Aktif (RIRA).

"Selain itu, pengembangan juga mencakup penanganan kasus kanker kompleks melalui fasilitas transplantasi sumsum tulang (Bone Marrow Transplant/BMT). Sementara pada SITPEC dan Orthopedic Center, kami hadirkan ekosistem sports medicine terintegrasi mulai dari penanganan cedera, tindakan advanced berbantuan robot, rehabilitasi, hingga peningkatan performa atlet dan masyarakat umum," urai Navin.