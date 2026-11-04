TNI AL Gagalkan Pengiriman 36 Ton Konsentrat Emas dari NTB ke Gresik Senilai Rp 5,5 Miliar

TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral V mengaggalkan pengiriman konsentrat emas yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang dikirim dari Pelabuhan Gili Mas Nusa Tenggara Barat (NTB) ke wilayah Gresik. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
Konsentrat emas yang diangkut menggunakan truk Hino bernomor polisi T 8327 AA diamankan sesaat setelah tiba di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi menggunakan KMP Mutiara Barat, Selasa (29/11/2026).
Dankodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menjelaskan petugas melakukan pemeriksaan muatan. Benar saja, konsentrat emas itu terbungkus dalam 1.500 karung atau total 36 ton.
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"Muatan tersebut tidak disertai dokumen pendukung. Pengemudi dan kendaraan selanjutnya diamankan untuk mendukung proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut," kata Ali saat konferensi pers, Rabu (4/11/2026).
Ali mengungkapkan kandungan emas yang berada di tiap-tiap karung itu berjumlah 0,00071 gram. Hal itu terbukti setelah dilakukan pengecekan pada tiga laboratorium yang berbeda.
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"Ribuan karung konstentrat emas itu diperkirakan senilai Rp 5,5 miliar," katanya.
Kemudian, barang bukti tersebut dibawa ke markas Kodaeral V di Surabaya dan tiba pukul 17.30 WIB.
"Dugaan pelanggaran terkait asal-usul dan legalitas konsentrat emas tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut," tandasnya.
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