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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 4 November 2026 | 20.44 WIB

TNI AL Gagalkan Pengiriman 36 Ton Konsentrat Emas dari NTB ke Gresik Senilai Rp 5,5 Miliar

TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral V mengaggalkan pengiriman konsentrat emas yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang dikirim dari Pelabuhan Gili Mas Nusa Tenggara Barat (NTB) ke wilayah Gresik. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral V mengaggalkan pengiriman konsentrat emas yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang dikirim dari Pelabuhan Gili Mas Nusa Tenggara Barat (NTB) ke wilayah Gresik. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral V mengaggalkan pengiriman konsentrat emas yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang dikirim dari Pelabuhan Gili Mas Nusa Tenggara Barat (NTB) ke wilayah Gresik.

Konsentrat emas yang diangkut menggunakan truk Hino bernomor polisi T 8327 AA diamankan sesaat setelah tiba di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi menggunakan KMP Mutiara Barat, Selasa (29/11/2026). 

Dankodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menjelaskan petugas melakukan pemeriksaan muatan. Benar saja, konsentrat emas itu terbungkus dalam 1.500 karung atau total 36 ton.

"Muatan tersebut tidak disertai dokumen pendukung. Pengemudi dan kendaraan selanjutnya diamankan untuk mendukung proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut," kata Ali saat konferensi pers, Rabu (4/11/2026). 

Ali mengungkapkan kandungan emas yang berada di tiap-tiap karung itu berjumlah 0,00071 gram. Hal itu terbukti setelah dilakukan pengecekan pada tiga laboratorium yang berbeda. 

"Ribuan karung konstentrat emas itu diperkirakan senilai Rp 5,5 miliar," katanya. 

Kemudian, barang bukti tersebut dibawa ke markas Kodaeral V di Surabaya dan tiba pukul 17.30 WIB. 

"Dugaan pelanggaran terkait asal-usul dan legalitas konsentrat emas tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut," tandasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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