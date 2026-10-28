Peringati Sumpah Pemuda di Atas Kapal Induk Sriwijaya, TNI AL Beri Penghargaan kepada Prajurit

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di atas kapal induk KRI Sriwijaya-100 pada Rabu (28/10). Dalam kesempatan yang sama, Ali memberikan penghargaan kepada sejumlah prajurit berprestasi dan menganugerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha kepada satuan TNI AL.

Menurut Ali, peringatan Hari Sumpah Pemudah dilaksanakan di atas kapal induk tersebut sebagai simbol. Bahwa Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan di Indonesia sempat menyatukan seluruh Nusantara. Menurut dia, semangat itu sesuai dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu.

”Ini sangat relevan sekali, tepat sekali, bahwa kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

KRI Sriwijaya merupakan kapal induk pertama milik TNI AL. Pemerintah Indonesia mendatangkan alat utama sistem persenjataan tersebut melalui skema hibah dari Italia. Sejak tiba di Indonesia, Ali menyebut, kapal induk tersebut sudah dikerahkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Termasuk latihan pendaratan dan penerbangan helikopter dari TNI AD dan TNI AU.

”Kegiatan hari ini tidak sekadar upacara, melainkan bukti nyata tekad TNI AL untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan prestasi prajurit,” imbuhnya.

Karena itu, dalam momentum tersebut Ali turut memberikan penghargaan kepada sejumlah prajurit berprestasi. Diantaranya penghargaan untuk Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Ali Ridlo atas upayanya dalam mempertahankan dan mengamankan aset milik TNI AL melalui langkah hukum.

Kemudian penghargaan kepada Komandan Lanal Lampung Kolonel Laut (P) Irianto Kurniawan dan Pasintel Lanal Lampung atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan 4.364 unit narkotika jenis antomedit liquid vape di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Bakauheni pada 12 Oktober 2026.

Penghargaan untuk Sertu Marinir Rico Sumantri atas aksi evakuasi penumpang KMP Batumandi yang terbakar di perairan Merak, Banten, pada 20 Oktober 2026. Penghargaan juga diberikan kepada tenaga pendidik dan prajurit berprestasi dari berbagai lembaga pendidikan TNI AL. Mulai Seskoal, STTAL, Akademi Angkatan Laut (AAL), Kodiklatal, dan Kodikopsla.