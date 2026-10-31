Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.59 WIB

Pria yang Menceburkan Diri ke Sungai Jagir Surabaya Ditemukan Tewas

Ilustrasi jenazah - Image

Ilustrasi jenazah

JawaPos.com - Terduga pelaku pengeroyokan yang dilaporkan menceburkan diri ke aliran Sungai Jagir di sekitar Jembatan Nginden, Surabaya, akhirnya ditemukan.

Pria berinisial R (32) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan pada hari kedua operasi pencarian, Sabtu (31/10) pagi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Linda Novanti, membenarkan penemuan jasad korban yang dilaporkan hilang sejak Kamis (29/10) malam tersebut.

"Pukul 05.32 WIB Tim SAR Gabungan menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia," kata Linda saat dikonfirmasi.

Linda menjelaskan, petugas menemukan tubuh korban dalam posisi telungkup di dekat tumpukan tanaman eceng gondok.

Jarak lokasi penemuan jenazah diperkirakan sekitar 800 meter dari titik awal tempat R nekat menceburkan diri ke dalam aliran sungai.

Usai dievakuasi ke daratan, Tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung tiba di lokasi pada pukul 06.15 WIB untuk menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Jenazah selanjutnya dievakuasi menggunakan mobil ambulan untuk proses penanganan lebih lanjut," terangnya.

Dengan ditemukannya korban, BPBD Kota Surabaya berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Satpol PP Surabaya untuk menghentikan serta menutup seluruh rangkaian operasi pencarian dan pertolongan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fakta Baru Pria Tewas Diamuk Massa di Tabanan Bali: Motornya Ternyata Hasil Curi - Image
Berita Daerah

Fakta Baru Pria Tewas Diamuk Massa di Tabanan Bali: Motornya Ternyata Hasil Curi

Selasa, 28 Juli 2026 | 04.14 WIB

Tak Cukup Dengan Pendekatan Individu, Mencegah Bunuh Diri Perlu Sistem Terintegrasi - Image
Kesehatan

Tak Cukup Dengan Pendekatan Individu, Mencegah Bunuh Diri Perlu Sistem Terintegrasi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 07.59 WIB

Pria Ditemukan Meninggal di GBK Usai Unggah Cuitan Perpisahan - Image
Jabodetabek

Pria Ditemukan Meninggal di GBK Usai Unggah Cuitan Perpisahan

Rabu, 9 September 2026 | 22.53 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore