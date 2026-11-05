Kawasan Kemayoran Perketat Keamanan, Tambah Puluhan CCTV dan Pos Jaga Baru

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) memperketat sistem pengamanan guna mencegah tindak kriminalitas. (Istimewa)
JawaPos.com - Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) memperketat sistem pengamanan di kawasan seluas 450 hektar.
Langkah strategis ini mencakup penambahan personel menjadi 173 orang, penyediaan 19 pos keamanan, hingga pemasangan 69 unit kamera pengawas (CCTV) baru guna memberikan rasa aman bagi warga, pekerja, dan pengunjung.
Peningkatan kualitas pengamanan ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas hunian, perkantoran, perdagangan, dan ruang publik.
"PPKK menambah personel keamanan dan menambah pos keamanan di seluruh kawasan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas keamanan kawasan yang menjadi pusat aktivitas hunian, perkantoran, perdagangan, dan ruang publik di Jakarta," ujar Direktur Utama PPKK, Teddy Robinson, di Jakarta, Kamis (5/11).
Berdasarkan data PPKK, jumlah personel pendukung pengamanan meningkat dari 120 orang pada 2025 menjadi 173 orang pada tahun 2026.
Sebanyak 166 orang di antaranya merupakan petugas keamanan yang siaga dalam tiga peleton dengan sistem shift untuk memastikan pengawasan berlangsung penuh selama 24 jam.
Selain itu, dari total 19 pos keamanan yang tersedia, tujuh di antaranya merupakan pos baru yang ditempatkan pada titik-titik strategis.
PPKK juga memperluas jangkauan pemantauan dengan memasang 69 unit CCTV di 26 titik untuk mempercepat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Pola Patroli Rutin dan Sinergi Lintas Sektor
Untuk mempercepat respons di lapangan, petugas melakukan patroli rutin menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan wilayah pengawasan yang dibagi ke dalam Blok A, B, C, dan D.
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