Temui Korban Kebakaran KMP Batumandi, Jasaraharja Putera Pastikan Beri Perlindungan Asuransi

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris saat menemui korban kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera menemui korban kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten. Petugas memastikan klaim asuransi akan diberikan kepada para korban.

Para korban luka saat ini mendapat perawatan di IHC RS Krakatau Medika, Cilegon. Mereka dijamin perlindungan asuransi selama proses perawatan medis.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale mengatakan, seluruh awak dan penumpang kapal berhasil dievakuasi. Petugas fokus pada keselamatan penumpang.

"Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," ujarnya, Rabu (21/10).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan keselamatan korban.

"Kami turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami, fokus utama kami saat ini adalah mengutamakan keselamatan dan kelancaran proses evakuasi seluruh penumpang," kata Haris.

"Kehadiran kami di Pelabuhan Merak serta RS Krakatau Medika adalah bentuk komitmen untuk mengawal langsung setiap proses penanganan dan memastikan para korban mendapat perhatian serta perlindungan terbaik," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan, menjelaskan bahwa tim teknis klaim telah disiagakan di lokasi untuk berkolaborasi intensif dengan pihak ASDP dan instansi pelabuhan terkait. Mereka mengumpulkan manifest penumpang guna proses pendataan.

"Pendataan komprehensif sejak dini ini sangat krusial agar seluruh proses administrasi perlindungan asuransi bagi para penumpang KMP Batumandi terverifikasi dengan tepat dan siap ditindaklanjuti sesuai ketentuan polis yang berlaku," pungkasnya.

KMP Batumandi Terbakar