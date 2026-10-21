Temui Korban Kebakaran KMP Batumandi, Jasaraharja Putera Pastikan Beri Perlindungan Asuransi

KMP Batumandi terbakar di Perairan Selat Sunda pada Selasa sore (20/10). Berdasar kesaksian salah seorang penumpang bernama Ario Saputra, sempat terdengar ledakan sebelum api melalap kapal dengan rute Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak tersebut.
Kesaksian tersebut disampaikan oleh Ario saat diwawancarai oleh JawaPos.com. Menurut dia, kebakaran terjadi sekitar pukul 16.20 WIB. Saat itu kapal sudah mendekat ke Pelabuhan Merak. Namun, mendadak muncul kepulan asap dari bagian mesin kapal.
”Mesin kapalnya terbakar, awalnya asap hitam mengepul, habis itu baru meledak,” kata dia.
Ledakan tersebut terdengar keras hingga membuat para penumpang panik. Ario yang sudah berhasil dievakuasi ke Dermaga Eksekutif, Pelabuhan Merak, mengaku sempat mendengar dan menyaksikan langsung kepanikan para penumpang pasca ledakan dan kebakaran.
”Kurang lebih 15 menit lagi merapat ke dermaga kejadiannya. Evakuasinya masih berlanjut,” ujarnya.
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Jawa Pos
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