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Juliana Christy
Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Final Campus League Futsal 2026: UNESA Juara Putra, UM Kampiun Putri

Pemain Unesa dan UM berebut bola dalam laga final Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya di GOR Pertamina ITS, Selasa (20/10). (Istimewa) - Image

Pemain Unesa dan UM berebut bola dalam laga final Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya di GOR Pertamina ITS, Selasa (20/10). (Istimewa)

JawaPos.com – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) keluar sebagai juara putra Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya setelah menaklukkan Universitas Negeri Malang (UM) dengan skor 2-0. Dalam laga final di GOR Pertamina ITS, Selasa (20/10), Unesa langsung tampil agresif dan mencetak dua gol pada babak pertama.

Sementara itu, UM mengamankan gelar juara sektor putri, melengkapi keberhasilan mereka di seri pembuka kompetisi futsal antarkampus tersebut.

Unesa tak membuang waktu untuk menekan lawan. Ramzi Faiz Setiawan membuka keunggulan pada menit kedelapan, lalu Ahmad Arifianto menggandakan skor semenit kemudian.

Keunggulan dua gol membuat Unesa lebih leluasa mengatur permainan. UM berusaha membalas pada babak kedua, tetapi kiper Unesa Muhammad Farras Murtadho mampu menjaga gawangnya tetap bersih hingga pertandingan berakhir.

Pelatih Unesa Achmad Rizky Widianto mengungkapkan, timnya memang menyiapkan strategi untuk meredam kecepatan pemain UM sekaligus mencuri gol sejak awal. Strategi tersebut berjalan sesuai rencana setelah Unesa unggul dua gol dalam waktu singkat.

“Kami memang sudah siapkan strategi tampil agresif di awal untuk mencari gol dulu. Bersyukur banget kami dapat dua gol di babak pertama. Setelah itu, kami lebih ke menikmati permainan,” ujar Achmad.

Meski sudah mengangkat trofi regional, Unesa belum ingin larut dalam euforia. Mereka membidik hasil lebih tinggi pada fase The Nationals, tempat tim-tim terbaik dari berbagai regional akan kembali bersaing. Kapten Unesa Kalley Rayo menyebut, Campus League juga memberi kesempatan bagi pemain kampus untuk memperkenalkan kemampuan mereka kepada publik dan membuka jalan menuju karier profesional.

“Euforia secukupnya, selebihnya fokus ke The Nationals karena itu target kami sejak awal,” tegasnya.

Di perebutan tempat ketiga, Universitas Dr Soetomo (Unitomo) berhasil mengalahkan Universitas Surabaya (Ubaya) dengan skor 3-1. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Unitomo memecah kebuntuan melalui Ferdinand Putra Prasetyo pada menit ke-24.

Editor: Estu Suryowati
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