Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.19 WIB

Truk Pengangkut Kerupuk Terguling di Tol Sidoarjo, Muatan Berceceran 

Petugas mengatur lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Sidoarjo arah Waru, tepatnya di KM 755 B setelah tergulingnya truk pengangkut kerupuk, Selasa (13/10). (Ditlantas Polda Jatim)

JawaPos.com - Kecelakaan tunggal melibatkan satu unit truk pengangkut kerupuk terjadi di ruas Jalan Tol Sidoarjo arah Waru, tepatnya di KM 755 B, Selasa (13/10) sekitar pukul 10.45 WIB.

Insiden tersebut dipicu kendaraan yang kehilangan keseimbangan saat sang sopir hendak mendahului kendaraan lain di depannya.

Kanit PJR Jatim II Ditlantas Polda Jatim, AKP Mulyani menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat truk melaju dari arah Sidoarjo menuju Waru di lajur tengah. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir truk berniat mendahului kendaraan di depannya dengan berpindah ke lajur kanan.

Namun, karena muatan kerupuk yang diangkut cukup tinggi, kendaraan mendadak hilang keseimbangan dan goyang tak terkendali begitu berpindah lajur.

"Truk pengangkut kerupuk dari lajur tengah pindah ke lajur kanan untuk mendahului. Karena muatan tinggi, kendaraan goyang-goyang. Pengemudi akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan lalu terguling," ujar AKP Mulyani kepada JawaPos.com.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore