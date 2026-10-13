Truk Pengangkut Kerupuk Terguling di Tol Sidoarjo, Muatan Berceceran 

Petugas mengatur lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Sidoarjo arah Waru, tepatnya di KM 755 B setelah tergulingnya truk pengangkut kerupuk, Selasa (13/10). (Ditlantas Polda Jatim)

JawaPos.com - Kecelakaan tunggal melibatkan satu unit truk pengangkut kerupuk terjadi di ruas Jalan Tol Sidoarjo arah Waru, tepatnya di KM 755 B, Selasa (13/10) sekitar pukul 10.45 WIB.

Insiden tersebut dipicu kendaraan yang kehilangan keseimbangan saat sang sopir hendak mendahului kendaraan lain di depannya.

Kanit PJR Jatim II Ditlantas Polda Jatim, AKP Mulyani menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat truk melaju dari arah Sidoarjo menuju Waru di lajur tengah. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir truk berniat mendahului kendaraan di depannya dengan berpindah ke lajur kanan.

Namun, karena muatan kerupuk yang diangkut cukup tinggi, kendaraan mendadak hilang keseimbangan dan goyang tak terkendali begitu berpindah lajur.