Truk Pengangkut Kerupuk Terguling di Tol Sidoarjo, Muatan Berceceran 

JawaPos.com - Kecelakaan tunggal melibatkan satu unit truk pengangkut kerupuk terjadi di ruas Jalan Tol Sidoarjo arah Waru, tepatnya di KM 755 B, Selasa (13/10) sekitar pukul 10.45 WIB.
Insiden tersebut dipicu kendaraan yang kehilangan keseimbangan saat sang sopir hendak mendahului kendaraan lain di depannya.
Kanit PJR Jatim II Ditlantas Polda Jatim, AKP Mulyani menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat truk melaju dari arah Sidoarjo menuju Waru di lajur tengah. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir truk berniat mendahului kendaraan di depannya dengan berpindah ke lajur kanan.
Namun, karena muatan kerupuk yang diangkut cukup tinggi, kendaraan mendadak hilang keseimbangan dan goyang tak terkendali begitu berpindah lajur.
"Truk pengangkut kerupuk dari lajur tengah pindah ke lajur kanan untuk mendahului. Karena muatan tinggi, kendaraan goyang-goyang. Pengemudi akhirnya tidak bisa mengendalikan kendaraan lalu terguling," ujar AKP Mulyani kepada JawaPos.com.
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