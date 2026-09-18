Identitas 135 Orang Dipakai Ajukan KUR Fiktif, Wanita Jember Rugikan Negara Rp6,1 Miliar

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif pada salah satu bank BUMN cabang Jember periode 2021-2023.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya Siti Hotijah (SH), yang merupakan Collection Agent PT Ternak Maharani dan PT Berlian.

Siti Hotijah menjadi tersangka baru dalam perkara ini dan ditahan Kejati Jatim sejak Kamis (17/9). Dari hasil penyidikan, perempuan asal Jember tersebut diduga menggunakan identitas ratusan orang untuk pengajuan KUR yang kemudian mengalami kredit macet.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia mengungkapkan, Siti Hotijah diduga mengajukan ratusan debitur melalui dua perusahaan yang menjadi tempatnya sebagai Collection Agent.

Melalui PT Ternak Maharani, terdapat 98 debitur yang diajukan. Masing-masing debitur mengajukan KUR sebesar Rp45 juta, dengan total pencairan mencapai Rp4.252.504.619.

Sementara melalui PT Berlian, terdapat 37 debitur. Nilai pengajuan masing-masing debitur sebesar Rp49,9 juta, dengan total pencairan mencapai Rp1.893.792.655.

“Untuk dua pinjaman tadi, posisinya per November 2024 mengalami kendala macet,” papar I Gede Punia saat memberikan keterangan di Gedung Kejati Jatim, Kamis (17/9).

Dari data tersebut, sedikitnya 135 debitur terlibat dalam pengajuan KUR melalui dua perusahaan tersebut.

Penyidik menduga pengajuan KUR tersebut tidak berjalan sebagaimana mekanisme penyaluran kredit kepada pelaku usaha.