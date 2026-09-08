Pelebaran Jalan Menganti-Wiyung Surabaya Ditarget Tuntas 2027

JawaPos.com – Proyek pelebaran Jalan Wiyung Surabaya hingga perbatasan dengan Kabupaten Gresik di kawasan Menganti terus dikebut.

Targetnya, pelebaran jalan sepanjang 1,9 kilometer itu bisa tuntas pada 2027, untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan konektivitas di Surabaya Barat.

Ruas Jalan Wiyung-Menganti tergolong strategis, karena menjadi penghubung utama Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo di sisi Barat.

menjelaskan, ruas yang tengah dikerjakan membentang dari perempatan Jalan Babatan Unesa ke arah barat hingga Wisma Lidah Kulon.

“Pelebaran Jalan Wiyung-Menganti dari perempatan Jalan Babatan Unesa kita ke arah barat, sampai dengan Wisma Lidah Kulon,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah, Selasa (8/9) sebagaimana dilansir dari Radar Surabaya.

Proyek ini dikerjakan secara multiyears atau tahunan. Sebelumnya, pada 2025 proyelk pelebaran telah rampung sepanjang 350 meter.

Selebihnya, pelebaran ruas jalan sepanjang 1.900 meter akan diselesaikan bertahap pada tahun 2026–2027.

“Pekerjaan ini multiyears, dikerjakan tahun 2026 dan 2027 sepanjang 1.900 meter. Untuk target tahun 2026 ini kita selesaikan 950 meter,” tuturnya.

Rancangan pembangunan mencakup tiga elemen utama, yakni saluran air, badan jalan, dan trotoar.