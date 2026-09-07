Jumlah Pelanggan KA Perjalanan Surabaya-Jakarta Meningkat 88 Persen, Imbas Pembatalan Penerbangan

JawaPos.com - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan penumpang kereta api perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta sebesar 88 persen karena imbas pembatalan sejumlah penerbangan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci berdasarkan data penumpang pada Senin (7/9) tercatat sebanyak 6.707 pelanggan dari wilayah Daop 8 Surabaya melakukan perjalanan menuju Jakarta.

Jumlah tersebut meningkat 88 persen dibandingkan Senin (31/8) yang tercatat sebanyak 3.562 pelanggan.

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Menurutnya, peningkatan volume pelanggan tersebut menunjukkan bahwa kereta api menjadi salah satu pilihan alternatif perjalanan masyarakat dari wilayah Daop 8 Surabaya menuju Jakarta, khususnya di tengah kondisi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang turut memengaruhi pilihan moda transportasi masyarakat.

“KAI Daop 8 Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan,” ujar Mahendro, Senin (7/9/2026).

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi terkait perjalanan kereta api melalui kanal resmi KAI.