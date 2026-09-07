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Ardini Pramitha
Senin, 7 September 2026 | 23.42 WIB

Jumlah Pelanggan KA Perjalanan Surabaya-Jakarta Meningkat 88 Persen, Imbas Pembatalan Penerbangan

Suasana Stasiun Pasar Turi Surabaya. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

Suasana Stasiun Pasar Turi Surabaya. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan penumpang kereta api perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta sebesar 88 persen karena imbas pembatalan sejumlah penerbangan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci berdasarkan data penumpang pada Senin (7/9) tercatat sebanyak 6.707 pelanggan dari wilayah Daop 8 Surabaya melakukan perjalanan menuju Jakarta. 

Jumlah tersebut meningkat 88 persen dibandingkan Senin (31/8) yang tercatat sebanyak 3.562 pelanggan.

Menurutnya, peningkatan volume pelanggan tersebut menunjukkan bahwa kereta api menjadi salah satu pilihan alternatif perjalanan masyarakat dari wilayah Daop 8 Surabaya menuju Jakarta, khususnya di tengah kondisi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang turut memengaruhi pilihan moda transportasi masyarakat.

KAI Daop 8 Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan,” ujar Mahendro, Senin (7/9/2026). 

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi terkait perjalanan kereta api melalui kanal resmi KAI. 

Pelanggan juga diimbau untuk menjaga kesehatan selama perjalanan, salah satunya dengan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap paparan debu atau abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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