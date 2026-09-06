Erupsi Gunung Anak Krakatau, 75 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan

Ilustrasi penerbangan di Bandar Udara Juanda Surabaya. (Istimewa)
JawaPos.com - Penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Juanda di Surabaya belum pulih. Hal itu dikonfirmasi oleh General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir. Hingga pukul 19.50 WIB hari ini Minggu (6/9), terdapat 75 penerbangan dari dan menuju bandara Juanda dibatalkan.
Pembatalan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada operasional sejumlah bandara.
"Berdasarkan kondisi operasional terkini, terdapat 75 penerbangan yang dibatalkan, dengan rincian 37 penerbangan berangkat dan 38 penerbangan tiba," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Ia menjelaskan, penerbangan yang dibatalkan tersebut adalah penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Husein Sastranegara.
Bandara Internasional Juanda diakuinya terus melakukan pemantauan serta koordinasi secara intensif bersama maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penyesuaian operasional dapat ditangani dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia pun mengimbau para penumpang untuk memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai atau melalui Contact Center Angkasa Pura Indonesia di nomor telepon 172 untuk mendapatkan informasi terkini.
Ia menegaskan, Bandara Internasional Juanda bersama seluruh stakeholder terkait berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa, serta memastikan pelayanan tetap diberikan secara optimal selama berlangsungnya penyesuaian operasional penerbangan.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerja sama seluruh pengguna jasa," kata Tohir.
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Jawa Pos
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