752 Siswa SMAN 1 Lasem Rembang Diduga Keracunan MBG Hingga Diare, Toilet Sekolah Tak Mampu Menampung

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang, membuat aktivitas sekolah kacau. Sebanyak 752 siswa dan 25 guru diduga mengalami keluhan kesehatan seperti diare, lemas, pusing, mual hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG.

Akibatnya peristiwa itu, aktivitas belajar mengajar pada Kamis (3/9) terganggu.

Pihak sekolah akhirnya menghentikan sementara kegiatan pembelajaran dan memulangkan seluruh siswa lebih awal.

Dilansir Radar Kudus (Jawa Pos Group), Kepala SMAN 1 Lasem, Juhartutik, mengatakan kejadian tersebut diduga berkaitan dengan makanan MBG yang diterima sekolah pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Makanan tersebut berasal dari Dapur SPPG Soditan dan kemudian dibagikan kepada para siswa saat jam istirahat sekitar pukul 11.45 WIB.

Menu yang disajikan terdiri atas nasi, ayam bakar, sambal, lalapan, tempe goreng, serta buah semangka.

Keluhan kesehatan mulai dilaporkan pada Rabu malam. Namun, saat itu jumlah laporan masih terbatas sehingga belum menunjukkan adanya kejadian yang bersifat massal.

Situasi berubah pada Kamis pagi. Laporan dari berbagai kelas meningkat tajam. Sejumlah kelas bahkan melaporkan puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan.

"Tadi pagi ternyata laporannya satu kelas ada yang 20 anak, ada yang 31 anak. Total ada 752 siswa dari 1.174 siswa dan 25 guru yang terdampak. Gejalanya diare, lemas, pusing, bahkan ada yang muntah-muntah di sekolah," ujar Juhartutik, Kamis (3/9/2026).

Banyaknya siswa yang mengalami diare dan sakit perut membuat kondisi sekolah menjadi tidak kondusif. Fasilitas toilet yang tersedia bahkan tidak mampu mengakomodasi banyaknya siswa yang harus bolak-balik karena mengalami keluhan tersebut.